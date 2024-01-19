人民网阿布贾1月19日电 （记者姜宣）2023年1月16日至17日，驻尼日利亚大使崔建春在尼《每日信报》、《太阳报》、《人民报》、《蓝图报》等主流纸媒发表题为《新时代的中尼合作》署名文章。全文如下：

今年3月底，将迎来我抵尼日利亚履新两周年的日子。这个国家有着灿烂的古代文化，多元的社会形态，多彩的自然禀赋，善良勤劳的人民，及巨大发展潜力，让我钟情倍至。

我抵尼履新的2021年恰逢中尼两国建立外交关系50周年，当时双方围绕这一特别庆典共同举行了广泛庆祝活动。中尼两国确实有很多相似之处，就近年而言，最突出的一点是，两国都进入了国家建设发展的新时代。

尼日利亚在国家发展方面取得许多成就，有效抵御多轮经济衰退，克服新冠肺炎疫情冲击，妥善应对多种人道挑战，并成功保持了23年不间断的民主进程，这使尼日利亚始终保持非洲领先地位。作为中国大使，我曾多次与布哈里总统会面交谈，最近一次是在上个月中方援建西非国家经济共同体新总部大楼开工仪式上。他对实现国家发展和改善民生福祉的热情和决心，一直让我感动和鼓舞。

与此同时，中国在习近平总书记、国家主席的坚强领导下，完成了消除绝对贫困的艰巨任务，全面建成小康社会。2017年10月，习近平新时代中国特色社会主义思想在中国共产党第十九次全国代表大会上被写入党章，这对国家发展而言具有里程碑意义。去年10月，中国共产党第二十次全国代表大会成功召开，习近平总书记再次当选中共中央总书记，大会进一步确立了习近平总书记在党中央和全党的核心地位，开启了全党全国各族人民全面建设社会主义现代化国家、向国家发展第二个百年奋斗目标奋进的新征程。

作为外交官，驻在国与我祖国的双边合作始终是我的关注重点。对此，我很高兴地看到，得益于新时代所孕育的重大机遇，尼中主要领域务实合作取得了快速发展，其驱动力主要来自战略规划、贸易、投资和承包工程、发展援助及“共享中国和文化，共奏中尼和乐章”倡议等。

战略规划是合作的根本保障。布哈里总统与习近平主席通过多种方式，就双边关系和共同关心的多边问题保持密切联系和定期沟通，为两国合作指引了总体方向。同时，根据到任后与尼各界接触的所见、所思、所感，我还提出了中尼5GIST成长发展进步战略。战略旨在以整体、系统和全面的方式推进未来50年双边关系与合作，得到了尼中两国各界的有力支持，将进一步催化双边未来合作。

双边贸易是合作的动力引擎。尽管遭受疫情不利影响，中尼2021年双边贸易额仍达256.8亿美元，同比增长33.3%，尼对华的出口达30.4亿美元，同比增长22.4%。从2016年到2021年，中尼双边贸易增长了近142%。另根据不完全统计，去年前十个月，双边贸易额已达200.4亿美元。目前，尼日利亚是中国在非洲的第三大贸易伙伴，而中国是尼日利亚最大的进口来源国。

投资和重大项目为合作注入动能。尼日利亚是吸引中国投资最多的非洲国家之一。截止2021年，中国对尼累计投资超200亿美元，主要流向自由贸易区和出口加工区建设、石油开采、家电和汽车组装、农业生产等领域。莱基自贸区和奥贡广东自贸区已吸引超过15.1亿美元的投资，创造了超过7000余个就业岗位。中国是尼基础设施发展的主要贡献者。20多家中国公司在尼参与了多项涉尼经济和民生重大项目，涵盖铁路、公路、电力、信息通信技术、炼化设施等。阿布贾-卡杜纳铁路、拉各斯-伊巴丹铁路、主要城市新机场航站楼、莱基深水港、宗格鲁水电站等，正在有力提振尼经济和社会发展。

发展援助为合作保驾护航。新冠疫情发生之初，中国是国际社会中首个向尼提供援助物资的国家，助力尼有力抗击疫情。去年，西共体总部新大楼项目和阿布贾市区交通灯二期项目正式开工，农业技术示范中心正式移交尼主管部门。中国将继续支持尼民众追寻更美好生活。

和文化和乐章倡议激发合作新活力。在尼工作和生活经历使我深深感受到，和谐是尼中两国社会所追求和珍视的共同价值观，并已成为持续推进两国合作的天然纽带。为推动和谐理念的广泛运用，去年年初我提出了“共享中国和文化，共奏中尼和乐章”倡议，得到了两国政府部门和学术机构的热烈响应。倡议架构可概括为“四梁八柱”，“四梁”包括和谐共生、和通共融、和而不同、和平发展；“八柱”涵盖公民与自然的和善和谐、家庭与社会的和美和悦、民族与文明的和睦和合、国家与治理的和平和声。通过这一倡议，尼中相互理解不断深化，合作基础日益巩固，合作水平稳步提升。

为什么尼中两国关系能如此充满活力、双边合作能如此成果丰硕呢？在我看来，尼中合作是非中关系的一个缩影，其精髓已由习近平主席在前年11月中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上高度概括为中非友好合作精神。这一精神的主要内涵为“真诚友好、平等相待，互利共赢、共同发展，主持公道、捍卫正义，顺应时势、开放包容”。在这次大会上，习近平主席还提出构建新时代中非命运共同体，得到了非洲与会者的一致赞同。

谚语云，“独行快，众行远”。在追寻共同发展与世界和平的路途中，中国和尼日利亚应始终做同甘共苦的好朋友、好伙伴。中方将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，秉持真实亲诚理念和正确义利观，与尼共同推进高质量合作，为构建新时代中非命运共同体作出贡献。

按照中国农历，2023年是癸卯兔年，象征着真诚、乐观、机智、长寿和繁荣。本月下旬将迎来中国新年暨春节的庆祝活动，我愿借此机会，祝愿尼日利亚朋友和在尼中国公民兔年和乐繁荣、幸福安康！

(责编：于洋、张悦)