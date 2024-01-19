人民网金边1月19日电 （记者刘慧）中国援助柬埔寨扫雷器材和人道主义物资交接暨中柬扫雷合作谅解备忘录签署仪式18日在柬首都金边举行。中国驻柬埔寨大使王文天、柬埔寨国务大臣兼扫雷行动与受害者援助机构第一副主席李突等出席仪式。

王文天指出，中方此次向柬方捐赠一批探扫雷器材和人道主义物资，并与柬方签署新的扫雷合作谅解备忘录，不仅是中方支持柬方实现2025年全面清除地雷目标的具体体现，也是中方践行全球安全倡议的具体行动。

李突代表洪玛奈首相对中方助力柬埔寨实现全面清除地雷目标表示感谢。他指出，中国已累计帮助柬方清扫雷区逾100平方公里，发现（掘）地雷7.8万枚，拯救超过150万民众生命。与此同时，中方还积极帮助柬埔寨培训排雷工作人员。

李突表示，此次柬中双方签署扫雷合作谅解备忘录具有重要意义，将进一步推进两国在扫雷领域的务实合作，增强柬中铁杆友谊。相信在中方的支持和帮助下，柬方扫雷行动将取得更大成效。

柬埔寨是全球雷患最严重的国家之一。过去30余年间，柬埔寨政府致力于清扫雷区，为人民提供安全健康的生活环境，政府确立了到2025年实现全境无雷的目标。自1999年以来，中国通过举办扫雷培训班、捐资、提供探扫雷器材以及派专家现场指导等方式，多次向柬埔寨提供援助。

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