驻贝宁大使彭惊涛出席中油国际尼贝管道项目公司年会暨优秀员工表彰大会
2024年01月19日18:46 | 来源：人民网-国际频道
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人民网贝宁科托努1月18日电 （记者黄培昭）驻贝宁大使彭惊涛17日出席中油国际尼贝管道项目公司（WAPCO）年会。贝宁水矿、能源部长阿当比、高教、科研部长拉康德、国防部长努阿丹，尼贝管道公司总经理金劲松、贝政府各部门和各界人士、公司员工及家属等500余人参加。
彭惊涛表示，尼贝管道项目是中贝合作的典范，项目建设期间经历各种风险挑战，如期高质完成，得到中贝两国元首的直接关怀，各部门高度支持，充分展示了中贝高质量合作成果和美好的发展前景。
阿当比称赞WAPCO公司优质完成贝尼管道建设，尼贝管道项目是中贝合作的典范，在科技、环保、绿色等众多方面开创先河，感谢贝政府及地方有关部门对项目建设的积极支持，承诺贝宁政府对项目的运行维护继续给予坚定支持。
金劲松表示，2023年WAPCO公司积极推动工程建设，践行绿色承诺，坚定履行企业责任。新的一年将继续为构建利长远、惠民众、可持续的合作共赢模式贡献企业力量。
大会为尼贝管道项目优秀中贝员工、优秀合作伙伴、贝重点合作部门等颁发了荣誉证书。
(责编：于洋、张悦)
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