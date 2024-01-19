人民网贝宁科托努1月18日电 （记者黄培昭）驻贝宁大使彭惊涛17日出席中油国际尼贝管道项目公司（WAPCO）年会。贝宁水矿、能源部长阿当比、高教、科研部长拉康德、国防部长努阿丹，尼贝管道公司总经理金劲松、贝政府各部门和各界人士、公司员工及家属等500余人参加。

彭惊涛表示，尼贝管道项目是中贝合作的典范，项目建设期间经历各种风险挑战，如期高质完成，得到中贝两国元首的直接关怀，各部门高度支持，充分展示了中贝高质量合作成果和美好的发展前景。

阿当比称赞WAPCO公司优质完成贝尼管道建设，尼贝管道项目是中贝合作的典范，在科技、环保、绿色等众多方面开创先河，感谢贝政府及地方有关部门对项目建设的积极支持，承诺贝宁政府对项目的运行维护继续给予坚定支持。

金劲松表示，2023年WAPCO公司积极推动工程建设，践行绿色承诺，坚定履行企业责任。新的一年将继续为构建利长远、惠民众、可持续的合作共赢模式贡献企业力量。

大会为尼贝管道项目优秀中贝员工、优秀合作伙伴、贝重点合作部门等颁发了荣誉证书。

(责编：于洋、张悦)