人民网莫斯科1月19日电 （记者隋鑫、肖新新）日前，中俄文化年框架下首场大型活动——中俄书法美术作品联展在莫斯科中国文化中心隆重开幕。中国驻俄罗斯大使张汉晖、俄联邦委员会国际事务委员会第一副主席杰尼索夫、俄艺术科学院第一副主席加里宁、俄美术家协会主席科瓦尔丘克、俄中友协第一副主席库里科娃、莫斯科国立苏里科夫美术学院院长柳巴文等出席并致辞。

张汉晖大使致辞。驻俄罗斯使馆供图

张汉晖在致辞中指出，中俄两国都有悠久历史和灿烂文化，文化合作为促进两国间各领域合作始终发挥着不可替代的作用，在两国关系发展史上留下了浓墨重彩的篇章。文化年的举办必将进一步促进两国文化艺术领域的交流，让中俄友好扎根人民心间，代代薪火相传。“中俄书法美术作品联展”是中俄文化年框架下首场重要活动，两国艺术家以实际举措落实两国领导人的重要共识，为两国艺术交流再添佳话。此次展出的中国书法和绘画作品代表了当代中国书画艺术水平，相信展览有助于俄罗斯朋友们进一步了解优秀的中国传统文化。

库里科娃、科瓦尔丘克等对展览举办表示祝贺，衷心欢迎中国艺术家来访，表示2024-2025年举办俄中文化年是两国领导人共同做出的重要决定。俄罗斯艺术家及各界愿与中方伙伴密切合作，举办更多文化活动，以艺术为桥梁，不断深化俄中人民的友好情谊。

中俄书法美术作品联展与会来宾共同合影留念。驻俄罗斯使馆供图

2024年是中俄建交75周年，也是两国元首宣布的中俄文化年的第一年，本次展览由中国驻俄罗斯大使馆支持，中国国际文化交流中心、莫斯科中国文化中心、俄中书画协会联合主办，共展出由中俄两国著名书画家精心创作的130余幅精品力作。

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