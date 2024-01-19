新华社萨那1月18日电 记者手记丨红海危机升级 也门民众深陷不安

新华社记者王尚 阿扎齐

贾拉勒·胡斯巴尼忧心忡忡地走在也门首都萨那一条尘土飞扬的街上。他来到经常光顾的大饼店买了一些大饼，和一些相熟的人寒暄了几句。

最近一周来，美国领导的多国联盟对胡塞武装的目标发动了多次空袭，但这些似乎没有影响到萨那300多万人的生活。大家都很平静，毕竟大部分轰炸都发生在远离城市的军营。对于在内战期间曾经常遭受空袭的萨那居民来说，这些似乎算不上“什么大事”。

胡斯巴尼却倍感忧虑。他在失业之前是一名律师，对时局有更深刻的理解，也因此多了一份担忧。他担心，美国和英国对胡塞武装目标进行的空袭，以及美国政府重新将胡塞武装认定为“恐怖组织”的决定，可能会加剧当地民众的粮食短缺问题。

胡斯巴尼对新华社记者说，随着局势升级，胡塞武装控制的荷台达港可能面临再次封锁。这座位于萨那西南约150公里的红海港口是胡塞武装控制地区最主要的物资入口，人道援助物资和大宗商品都需要从这里进入。

“我们已经因为封锁苦苦挣扎了多年，”胡斯巴尼说，“如果红海局势升级导致曼德海峡和荷台达港关闭，也门面临的人道主义灾难将会恶化。”

2014年底也门内战爆发后，胡塞武装夺取包括萨那和荷台达在内的也门北部大片地区。2015年，沙特阿拉伯领导的多国部队介入也门内战，封锁了荷台达港，给胡塞武装控制区造成严重的粮食和物资紧缺。

2023年，随着沙特与胡塞武装开始新一轮和谈，荷台达港进出的货船也大幅增加，萨那的粮食价格有了一些回落。

“情况才刚刚好转了几个月，我们不希望又倒退到从前。”胡斯巴尼说，他打算多储备一些粮食，以应对可能发生的最糟糕的情况。

退休军官阿里家门口的街上几天前举行了一场规模空前的抗议美英空袭的游行。阿里说：“现在很多人还没有意识到危险。但我认为如果事态持续升级，萨那很快又会面临空袭和饥荒。”

联合国曾把也门危机称为“地球上最大的人道主义灾难”，这个积贫积弱的国家有三分之二的人口（约2160万人）需要人道主义物资支持。阿里告诉新华社记者，自己已经8年没有领到工资了，生活十分艰难。数以百万计的也门民众都像他一样贫困，一旦粮价大幅上涨，很多人都将面临饥饿的威胁。

美国政府17日宣布将也门胡塞武装重新列为“特别认定全球恐怖分子”实体，相关制裁措施将于30天后生效。

也门政治分析人士拉巴格认为，美国的这一决定对于胡塞武装的影响有限，但很有可能会影响到当地平民的生活。“从过去的经验来看，西方制裁最大的牺牲者总是也门民众。”

拉巴格还担心，随着局势不断恶化，也门和平进程也会被中断甚至完全被抛弃。

联合国也门问题特使格伦德贝里本月13日发表声明，呼吁各方在红海紧张局势升级之际保持克制。他说，目前也门最迫切的是保护平民的人道主义权利和保持“过去一年缓慢进展的和平进程”。

傍晚时分，夕阳将金色的光芒洒到萨那平静的街道上。几个年轻人身披巴勒斯坦和也门国旗，有说有笑地从悬挂在街头的反美宣传横幅旁走过。生活到目前为止还一切正常，但在这平静的表面之下，忧虑和不安的情绪正在悄然滋生。

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