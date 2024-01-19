新华社北京1月19日电 题：印尼总统竞选冲刺 谁将成佐科接班人

新华社记者李富玉

印度尼西亚新一届总统选举将于2月14日举行，目前竞选已进入冲刺阶段。在参选的三组正副总统候选人中，以现任国防部长普拉博沃·苏比安托为总统候选人的组合目前民调支持率大幅领先。

不过分析人士认为，普拉博沃组合要在首轮投票中获得50%以上选票并不容易，大选很可能要举行第二轮投票，最终胜利者尚难断言。

三方展开争夺战

印尼每五年举行一次大选，选举总统和副总统，正副总统候选人结对参选。此次参选的三个组合分别是：普拉博沃与印尼现任总统佐科长子、梭罗市现任市长吉布兰·拉卡布明·拉卡，中爪哇省前省长甘贾尔·普拉诺沃与印尼现任政治、法律和安全事务统筹部长穆罕默德·马赫福兹·马哈茂丁，雅加达首都特区前省长阿尼斯·巴斯维丹与民族觉醒党总主席穆海明·伊斯坎德尔。

在竞选表态中，普拉博沃和甘贾尔都曾公开表示将继续推动佐科的政策。而阿尼斯则批评佐科的一些对内政策，着重关注经济发展中的不平等问题，因此以“变革”作为口号参与竞选。不过三组候选人在外交政策上差异不大，均表示将继续奉行印尼传统的多边主义政策，采取中立且不结盟立场。

竞选期间共安排5轮辩论，分别在去年12月12日、12月22日以及今年1月7日、1月21日、2月4日举行，由三个组合的正副总统候选人轮流出席。民调机构印度尼西亚调查和投票局在第三场竞选辩论后进行的民调结果显示，普拉博沃组合支持率达50.9%，甘贾尔组合和阿尼斯组合的支持率分别是23.5%和18.7%。

普拉博沃占先机

近期多项民调数据均显示，目前普拉博沃组合支持率大幅领先。分析人士认为，这主要有四个原因。

第一，普拉博沃将自己定位为现任总统佐科的接班人，赢得了佐科的许多支持者。作为佐科政府重要成员，普拉博沃多次在公开场合自称佐科的忠实学生和追随者。他将自己领导的政党联盟命名为“印尼前进联盟”，与佐科内阁自称的“印尼前进内阁”相似。他选择佐科长子吉布兰作为竞选搭档，既吸引了佐科的支持者，也向佐科展示了将延续其政治遗产的决心。

第二，普拉博沃就任防长以来，在推动印尼国防现代化方面政绩突出。作为防长，他在国际舞台上频繁发声，是总统候选人中最有国际事务经验的一位。而甘贾尔、阿尼斯的政治经验主要集中于印尼国内，在国际舞台上不如普拉博沃耀眼。

第三，普拉博沃努力吸引年轻选民，在社交平台发布跳舞视频、在竞选海报中使用可爱的卡通形象等，并与其批评者特别是社会活动团体保持接触，展示出亲和、冷静的一面，从而改善了长期以来的政治强人形象。

第四，普拉博沃的副手吉布兰在参加第二轮竞选辩论时表现出色，给不少年轻选民留下良好印象。吉布兰在年轻选民中的高人气，有利于弥补普拉博沃已72岁、与年轻选民尚有距离的劣势。而此次总统选举中，40岁及以下选民人数在选民总数中的占比超过50%，为历届之最。

最终赢家尚难料

虽然普拉博沃组合目前大幅领先，但能否“稳赢”仍难以预测。

首先，距离选举首轮投票还有近一个月时间，竞选辩论还剩下两场，普拉博沃组合能否继续保持优势尚存变数。如发生突发事件等，选情走向将会受到影响。如有候选人在接下来的辩论中表现突出或者失常，三个组合的支持率排名也可能出现较大变化。

其次，普拉博沃组合在首轮投票中直接胜出不易，选举如进入第二轮投票将带来更大不确定性。

根据选举规则，候选组合在首轮投票中必须获得50%以上选票，并在印尼过半数省区赢得20%以上选票，才能直接当选。如果没有任何一组候选人达到要求，将在得票最多的两组候选人之间举行第二轮投票。

分析人士认为，若选举进入第二轮投票，阿尼斯组合和甘贾尔组合中留下来的那组一旦得到另一方支持，将会联手抗衡普拉博沃组合甚至实现反超。印尼民调机构“政治指标”执行主任布哈努丁·穆赫塔迪表示，如果阿尼斯组合和甘贾尔组合在第二轮投票前结盟并成功整合支持者，普拉博沃组合的选情将不容乐观。

当然，这种情况是否会出现，取决于两组候选人各自阵营的权衡。目前，阿尼斯阵营内部就大选进入第二轮投票时是否与甘贾尔阵营结盟尚存分歧。按照选举日程，如进入第二轮投票，投票将在6月26日举行。两轮投票相距4个多月，阿尼斯阵营和甘贾尔阵营将有充足时间进行政治运作并实现结盟。

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