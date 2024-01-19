人民网曼谷1月19日电 （记者刘慧）1月17日，吉隆坡中国文化中心2024“欢乐春节”系列活动走进马来亚大学，与该校师生共同迎接即将到来的中国农历甲辰龙年。

当天，由马来亚大学孔子学院主办的2024年“龙行龘龘·翼翼飞鸾”新春庆祝活动成功举办。中国驻马来西亚大使欧阳玉靖、马来亚大学校长阿祖安，以及来自马来西亚高教部、移民局、青年理事会、马来亚大学孔子学院合作教学点等合作伙伴代表，全马8所中学、马来亚大学师生及社会民众等300余人出席。

吉隆坡中国文化中心在活动中积极推广龙年“欢乐春节”品牌，欢春图片展、系列文宣展示、课程推广、斗方拓印、龙年剪纸、创意拍照打卡等，吸引校内外师生与社会民众踊跃参与。

现场推出的“你好！中国”国家旅游新形象也受到民众热捧。展台提供中国各省市旅游宣传册，播放相关旅游宣传片，民众关注中心账号即可免费领取“你好！中国”限量版精美纪念品。展台前人头攒动，场面热闹非凡。

欧阳大使向全校师生致以新春问候和美好祝福，对马来亚大学连续多年成功举办新春活动表示赞赏和祝贺。欧阳大使表示，春节蕴含着“感恩祝福”“和谐团结”的文化内涵，深刻表达了全人类共同的理想与期盼，已成为中国与世界交流的文化纽带。2024年，希望全校师生抓住中马建交50周年这一重要历史机遇，进一步加强同中国各领域交流互鉴。

马来亚大学校长阿祖安表示，高等教育对国家经济和社会发展起重要推动作用。马来亚大学高度重视国际化人才培养，力求营造多元化学习环境。欢迎更多优秀中国学生学者来学校交流访问。

当天庆祝活动以中华舞龙拉开帷幕，来自马来亚大学的中国留学生和本地学生、马来亚大学孔子学院的学生们为观众带来了二十四节令鼓、华族舞蹈、武术、中国民乐、马来传统舞蹈等演出，博得了观众的热烈掌声。

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