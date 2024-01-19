人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2024“欢乐春节”走进马来亚大学

2024年01月19日15:22 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网曼谷1月19日电 （记者刘慧）1月17日，吉隆坡中国文化中心2024“欢乐春节”系列活动走进马来亚大学，与该校师生共同迎接即将到来的中国农历甲辰龙年。

当天，由马来亚大学孔子学院主办的2024年“龙行龘龘·翼翼飞鸾”新春庆祝活动成功举办。中国驻马来西亚大使欧阳玉靖、马来亚大学校长阿祖安，以及来自马来西亚高教部、移民局、青年理事会、马来亚大学孔子学院合作教学点等合作伙伴代表，全马8所中学、马来亚大学师生及社会民众等300余人出席。

吉隆坡中国文化中心在活动中积极推广龙年“欢乐春节”品牌，欢春图片展、系列文宣展示、课程推广、斗方拓印、龙年剪纸、创意拍照打卡等，吸引校内外师生与社会民众踊跃参与。

现场推出的“你好！中国”国家旅游新形象也受到民众热捧。展台提供中国各省市旅游宣传册，播放相关旅游宣传片，民众关注中心账号即可免费领取“你好！中国”限量版精美纪念品。展台前人头攒动，场面热闹非凡。

欧阳大使向全校师生致以新春问候和美好祝福，对马来亚大学连续多年成功举办新春活动表示赞赏和祝贺。欧阳大使表示，春节蕴含着“感恩祝福”“和谐团结”的文化内涵，深刻表达了全人类共同的理想与期盼，已成为中国与世界交流的文化纽带。2024年，希望全校师生抓住中马建交50周年这一重要历史机遇，进一步加强同中国各领域交流互鉴。

马来亚大学校长阿祖安表示，高等教育对国家经济和社会发展起重要推动作用。马来亚大学高度重视国际化人才培养，力求营造多元化学习环境。欢迎更多优秀中国学生学者来学校交流访问。

当天庆祝活动以中华舞龙拉开帷幕，来自马来亚大学的中国留学生和本地学生、马来亚大学孔子学院的学生们为观众带来了二十四节令鼓、华族舞蹈、武术、中国民乐、马来传统舞蹈等演出，博得了观众的热烈掌声。

(责编：曹欣悦、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部