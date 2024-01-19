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中国医生为赞比亚霍乱患者提供医疗服务

2024年01月19日14:19 | 来源：新华网
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　　新华社卢萨卡1月18日电（记者彭立军）中国援赞比亚第24批医疗队和中国援赞比亚第26批军事医疗专家组成员18日来到位于赞比亚国家英雄体育场的临时霍乱救治中心，与赞比亚同行一起为霍乱患者提供医疗服务，同时协助宣传霍乱防控知识。

　　当天，在国家英雄体育场外，还举行了中方捐赠赞比亚医疗物资交接仪式。赞比亚卫生部长马塞博、中国驻赞比亚大使杜晓晖出席。

　　马塞博感谢中方对赞政府和人民抗击霍乱疫情的大力支持，表示中方派驻医疗专家、捐赠医疗物资、探讨疫苗生产和帮助供水项目扩建等将帮助赞比亚最终完全消灭霍乱疫情。

　　杜晓晖在致辞中说，中方将继续提供力所能及的援助，支持赞方抗击霍乱疫情。

　　自2023年10月以来，霍乱疫情已蔓延至赞比亚10个省份中的9个省份，首都卢萨卡是受疫情影响最严重的地区。赞比亚国家公共卫生研究所18日公布的数据显示，自疫情暴发以来，该国已报告确诊病例10887例，死亡病例432例。

　　霍乱是由霍乱弧菌引起的急性肠道传染病，主要经由不洁净水源和食物传染。患者常出现呕吐、腹泻、脱水和高烧等症状，重症和延误治疗可致死亡。

(责编：燕勐、贾文婷)

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