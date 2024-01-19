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王毅会见巴西外长维埃拉

2024年01月19日12:09 | 来源：新华网
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　　新华社巴西利亚1月18日电（记者卞卓丹）当地时间1月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在巴西利亚会见巴西外长维埃拉。

　　维埃拉表示，今年是巴中建交50周年，具有重要特殊意义。近年来，巴中关系持续稳定发展，合作领域不断拓展。去年卢拉总统对中国进行历史性访问，取得丰硕成果。巴方愿同中方加强沟通协调，落实好两国元首重要共识，充分发挥两国各层级各领域合作机制作用，进一步深化互利合作。期待以主办二十国集团领导人里约峰会为契机，加强巴中高层交往，为双边关系注入强劲动力，引领巴中友好合作迈向前景更加广阔的下一个50年。

　　王毅表示，卢拉总统去年成功访华，习近平主席同他深入沟通，两国元首建立了牢固互信，为中巴全面战略伙伴关系发展作出战略擘画和指引。中方珍视中巴友好，愿以中巴建交50周年为契机，筹备好双方下阶段高层往来，规划好建交周年庆祝活动，推动中巴全面战略伙伴关系迈上新台阶、展现新活力、开辟新境界。

　　王毅表示，世界进入新的动荡变革期，中巴作为东西半球最大发展中国家和新兴市场经济体代表，应加强团结合作，共同应对全球性挑战。中方支持巴方主办二十国集团领导人里约峰会，支持巴西在国际和地区事务中发挥更大作用，愿同巴方携手构建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，呵护好人类居住的唯一星球。

　　双方高度评价中巴合作的战略意义和全局影响，将共同办好即将举行的中巴第四次外长级全面战略对话，就双多边广泛议题进行深入战略沟通。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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