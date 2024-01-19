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美国“龙”飞船再送“私人团”前往国际空间站

2024年01月19日11:37 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶1月18日电（记者谭晶晶）美国私营企业公理航天公司组织的“私人”宇航团队18日搭乘美国太空探索技术公司的“龙”飞船前往国际空间站。这是公理航天公司组织的第三次“私人”宇航任务。

　　美国东部时间18日16时49分（北京时间19日5时49分），太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭携“龙”飞船从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空。随后，火箭一二级成功分离。火箭第一级降落在佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地。“龙”飞船预计于美国东部时间20日4时19分与国际空间站自动对接。

　　这次任务代号为“Ax-3”，是公理航天公司与美国航天局的商业合作项目。参与任务的4名宇航员分别是：美国航天局前宇航员迈克尔·洛佩斯-阿莱格里亚、来自意大利的瓦尔特·维拉代伊、来自土耳其的阿尔佩尔·盖泽拉夫奇以及来自瑞典的马库斯·万特。洛佩斯-阿莱格里亚担任此次任务指挥官，维拉代伊担任飞行员，盖泽拉夫奇和万特担任任务专家。

　　据公理航天公司介绍，4名宇航员将在国际空间站开展30多项科学技术实验，包括微重力研究、技术演示等。任务期间及前后收集的地面和飞行数据将有助于人体生理学等相关研究。该团队定于2月3日离开国际空间站返回地球。

(责编：燕勐、贾文婷)

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