人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

驻俄罗斯使馆举行旅俄中国同胞新春招待会

2024年01月19日11:07 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网莫斯科1月18日电 （记者隋鑫、肖新新）2024年1月17日，中国驻俄罗斯使馆举行“温暖迎春 共庆中国年”旅俄中国同胞新春招待会。张汉晖大使及夫人高岩，俄罗斯中国和平统一促进会、俄罗斯孔子文化促进会、莫斯科华人华侨联合会等侨界代表，中诚通国际投资有限公司、中国石油俄罗斯公司、中国石化俄罗斯中亚代表处等中资机构代表，《人民日报》、新华社、中央广播电视总台、《中国日报》等驻俄央媒代表、在俄留学生以及使馆外交官等约700人欢聚一堂，共同庆祝农历龙年新春。

张汉晖致辞。驻俄罗斯使馆供图

张汉晖致辞。驻俄罗斯使馆供图

张汉晖大使首先代表使馆全体同事，向各位同胞、广大旅俄侨胞、中资机构人员和留学生致以新春问候。张大使表示，2023年是中国历史上不平凡的一年。尽管疫情退潮、防控转段，经济社会活动恢复正常，但我们面临的形势仍然严峻，国际环境不利因素增多，国内周期性和结构性矛盾叠加，可以说是风高浪急、暗流涌动。以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，全面贯彻党的二十大精神，顶住外部压力、克服内部困难，积极推动经济复苏，有效应对自然灾害，积极推进高质量发展和高水平开放，牢牢把握住了中国发展的主动权。

旅俄中国同胞新春招待会现场。驻俄罗斯使馆供图

旅俄中国同胞新春招待会现场。驻俄罗斯使馆供图

张汉晖大使表示，2023年，习近平主席再次将俄罗斯作为新任期出访首站，普京总统连续第三次赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛。两国元首擘画中俄关系发展蓝图，中俄全方位、多层级、各领域交往全面恢复，务实合作亮点纷呈。展望未来，2024年是中俄建交75周年和中俄文化年。在两国元首战略引领下，中俄高层交往将更加高潮迭起，全方位互利合作将全面向纵深推进。两国将共同举办系列活动庆祝建交75周年、开启中俄文化年，精彩纷呈的各类活动值得大家热切期待。我们有理由相信，在即将到来的中国龙年，中俄关系必将迎来更大发展，大家在俄罗斯的事业一定会更加蒸蒸日上，生活一定会过得更加红红火火！

张汉晖为获奖单位和个人颁发奖状。驻俄罗斯使馆供图

张汉晖为获奖单位和个人颁发奖状。驻俄罗斯使馆供图

活动期间，张汉晖大使、孙炜东公使、常旭红公使分别为在高访接待、防疫抗疫、推动中俄务实合作和人文交流等工作中作出杰出贡献的47家先进单位和46位优秀个人颁发奖状。获奖代表在感言中纷纷表示，非常感谢使馆组织的表彰活动，这份沉甸甸的奖状就是对自己工作的最大肯定，未来定将继续鼓足干劲，为中俄关系发展贡献力量。

旅俄中国同胞新春招待会现场。驻俄罗斯使馆供图

旅俄中国同胞新春招待会现场。驻俄罗斯使馆供图

现场中资机构儿童合唱团合唱《儿童新年》、《勇气大爆发》，华侨代表独唱《幸福鸟》、舞蹈《卡林卡》，留俄学生舞蹈《遥相望》，合唱《喀秋莎》《共筑中国梦》将现场氛围推向高潮。

活动开始前，张汉晖还启动了为旅俄华侨和留学生代表发放“新春暖心包”仪式。

旅俄中国同胞新春招待会现场。驻俄罗斯使馆供图

旅俄中国同胞新春招待会现场。驻俄罗斯使馆供图

(责编：曹欣悦、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部