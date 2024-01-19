人民网莫斯科1月18日电 （记者隋鑫、肖新新）2024年1月17日，中国驻俄罗斯使馆举行“温暖迎春 共庆中国年”旅俄中国同胞新春招待会。张汉晖大使及夫人高岩，俄罗斯中国和平统一促进会、俄罗斯孔子文化促进会、莫斯科华人华侨联合会等侨界代表，中诚通国际投资有限公司、中国石油俄罗斯公司、中国石化俄罗斯中亚代表处等中资机构代表，《人民日报》、新华社、中央广播电视总台、《中国日报》等驻俄央媒代表、在俄留学生以及使馆外交官等约700人欢聚一堂，共同庆祝农历龙年新春。

张汉晖致辞。驻俄罗斯使馆供图

张汉晖大使首先代表使馆全体同事，向各位同胞、广大旅俄侨胞、中资机构人员和留学生致以新春问候。张大使表示，2023年是中国历史上不平凡的一年。尽管疫情退潮、防控转段，经济社会活动恢复正常，但我们面临的形势仍然严峻，国际环境不利因素增多，国内周期性和结构性矛盾叠加，可以说是风高浪急、暗流涌动。以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，全面贯彻党的二十大精神，顶住外部压力、克服内部困难，积极推动经济复苏，有效应对自然灾害，积极推进高质量发展和高水平开放，牢牢把握住了中国发展的主动权。

旅俄中国同胞新春招待会现场。驻俄罗斯使馆供图

张汉晖大使表示，2023年，习近平主席再次将俄罗斯作为新任期出访首站，普京总统连续第三次赴华出席“一带一路”国际合作高峰论坛。两国元首擘画中俄关系发展蓝图，中俄全方位、多层级、各领域交往全面恢复，务实合作亮点纷呈。展望未来，2024年是中俄建交75周年和中俄文化年。在两国元首战略引领下，中俄高层交往将更加高潮迭起，全方位互利合作将全面向纵深推进。两国将共同举办系列活动庆祝建交75周年、开启中俄文化年，精彩纷呈的各类活动值得大家热切期待。我们有理由相信，在即将到来的中国龙年，中俄关系必将迎来更大发展，大家在俄罗斯的事业一定会更加蒸蒸日上，生活一定会过得更加红红火火！

张汉晖为获奖单位和个人颁发奖状。驻俄罗斯使馆供图

活动期间，张汉晖大使、孙炜东公使、常旭红公使分别为在高访接待、防疫抗疫、推动中俄务实合作和人文交流等工作中作出杰出贡献的47家先进单位和46位优秀个人颁发奖状。获奖代表在感言中纷纷表示，非常感谢使馆组织的表彰活动，这份沉甸甸的奖状就是对自己工作的最大肯定，未来定将继续鼓足干劲，为中俄关系发展贡献力量。

旅俄中国同胞新春招待会现场。驻俄罗斯使馆供图

现场中资机构儿童合唱团合唱《儿童新年》、《勇气大爆发》，华侨代表独唱《幸福鸟》、舞蹈《卡林卡》，留俄学生舞蹈《遥相望》，合唱《喀秋莎》《共筑中国梦》将现场氛围推向高潮。

活动开始前，张汉晖还启动了为旅俄华侨和留学生代表发放“新春暖心包”仪式。

旅俄中国同胞新春招待会现场。驻俄罗斯使馆供图

(责编：曹欣悦、常红)