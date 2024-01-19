人民网科托努1月18日电 （记者黄培昭）在中国贝宁两国元首的战略引领下，中贝关系蓬勃发展，双方务实合作扎实推进。记者在贝宁采访中注意到，眼下，贝宁学习中文的人越来越多，热爱中国文化的人越来越多。

阿波美卡拉维大学孔子学院的中文课堂。人民网记者 黄培昭摄

在贝宁阿波美卡拉维大学的孔子学院，人民网记者邂逅了回母校探望老师的毕业生贺西娅。贺西亚告诉记者，她现在供职于中国江西在当地的一家水利公司，虽然入职不久，但薪酬不菲，已经超出了国家规定的最低工资标准的7至8倍。贺西娅今天利用到附近办事的机会，特意抽空返回母校看望老师。

在贝宁，像贺西娅这样学习中文的学生越来越多。阿波美卡拉维大学孔子学院中方院长赵华修在接受人民网记者采访时介绍说，学院已形成了多层次、多样化、广覆盖的汉语教育体系。2013年开始开设汉语本科专业，2016年开设汉语师范本科专业，已有汉语专业本科毕业生340余名，汉语师范专业本科毕业生50余名。2022年注册学生3000余人，开设各级汉语课程84个班次。

自2011年以来，已举行了22次HSK和HSKK考试，共1440余人次参考。自2010年以来，已推荐140余名孔院学生赴中国留学。2023年，学院汉语专业和汉语师范专业新生招生人数达到135人，比2022年多出近50人，孔子学院所属教学点贝宁中国文化中心新招收学员人数达到200余人，比2022年多出一倍。

“阿波美卡拉维大学本科生平均毕业率约为57.4%，而自2016年以来，孔子学院本科毕业生就业率接近100%，应届毕业生工资水平远远超过贝宁平均水平。另有140余名学生获得各种奖学金前往中国留学。”赵华修介绍说。

记者在采访中了解到，2012年，贝方院长于连获得全球孔子学院先进个人。2021年，于连因“长期致力于国际中文教育和中贝文化交流”，被中国国际中文教育基金会授予“孔子学院院长任职十周年纪念奖章”。

中方院长赵华修和贝方院长于连合影。人民网记者 黄培昭摄

位于科托努的贝宁中国文化中心成立于1988年9月27日，占地面积为4062平方米，是中国在非洲大陆的第一家文化中心。古朴典雅的中式门楼、红砖琉璃瓦的宫廷式建筑、相映成趣的亭台楼阁，不但构成了让·保罗二世大道上一道亮丽的中国风景，更成为在贝宁普及和传播中国文化的重要平台和阵地。

位于科托努让·保罗二世大道古朴典雅的中国文化中心。人民网记者 黄培昭摄

“贝宁中国文化中心成立至今一直致力于促进两国文化交流，增进两国人民友谊。中心的宗旨是优质、普及、友好、合作。即向公众提供高质量的服务和文化活动，欢迎不同年龄段、不同职业的社会各界人士前来参与活动，增进与当地民众的相互理解和巩固发展友谊，与当地机构建立伙伴关系，促进两国文化交流。”中国驻贝宁使馆文化参赞兼贝宁中国文化中心主任魏军在接受人民网记者采访时介绍说。

贝宁中国文化中心秘书罗文钰带领记者参观了整个中心，这里有多媒体图书馆、小型电影放映厅、多功能厅、语言教室、武术训练场、露天剧场等，是贝宁人民了解中国的重要窗口。

贝宁中国文化中心武术队在进行表演。人民网记者 黄培昭摄

去年12月16日晚，科托努会议大厦宽敞明亮的红厅内，灯火辉煌，座无虚席。一场名为“一带一路·非凡湘约”的主题杂技晚会深深吸引着观众的眼球。杂技晚会由中国驻贝宁使馆、湖南省文化和旅游厅主办，贝宁中国文化中心、湖南省演艺集团承办。中国驻贝宁大使彭惊涛、经商参赞寇亚南、文化参赞魏军，各国驻贝大使和联合国驻贝机构代表、贝宁议会办公厅副主任巴达胡、湖南省杂技艺术剧院团长汪建军等近1500名嘉宾观众出席晚会。

劳动人民丰收的喜悦在《草帽欢歌》中随草帽翩跹飞舞，《顶技花坛——逛庙会》通过抛、踢、顶、接等技艺传递中国传统民俗庆典的热闹喜庆；中贝滑稽小丑同台表演，相得益彰，在掌声和欢笑声中与现场观众热情互动。《双人绸吊——月之恋》用高超的技巧演绎凌空起舞的飘逸，《空中漫步与转碟——茉莉花开》以转碟的方式让茉莉花开满舞台上空，力与美、技与艺相辅相成......

杂技表演“草帽欢歌” 。贝宁中国文化中心供图

孔子学院的中国时装秀表演。人民网记者 黄培昭摄

这场“年度压轴”演出，是2003年一系文化活动的最后一场。事实上，常态化、不间断地举办演出、展览、艺术节、文体比赛等各类交流活动，只是文化中国四大职能之一。历年来，文化中心打造了“欢乐春节”、“天涯共此时”中秋灯会、“中国电影巡回展映”、“中贝艺术家交流展”等品牌活动；每年与当地非政府组织及民间团体合作，举行贝宁全国乒乓球锦标赛、羽毛球锦标赛、功夫比赛等。此外，中心每年与中国不同的省市合作，致力于展示各地绚丽多彩的山河之美与人文特色，受到贝宁民众的喜爱。

文化中心的第二大职能是教学培训，如组织汉语、武术、太极、钢琴等各类培训项目，实施掐丝、刺绣、剪纸、书法、中国画等各类短期培训计划。

贝宁中国文化中心武术队在进行表演。人民网记者 黄培昭摄

思想交流和信息服务，是文化中心的另外两个职能。譬如，组织开放日试听课、武术空间、汉语时光、中国电影爱好者俱乐部、“文化中国行”中心优秀学员团访华、中国文创展示、“发现中国”系列讲座等交流研讨活动。此外，提供涉华信息，中心图书馆藏书2万余册，向公众免费开放，介绍中国的历史、文化、经济发展和当代社会生活。

贝宁人在文化中心阅读中国图书。人民网记者 黄培昭摄

“2023年是习近平主席提出共建‘一带一路”倡议10周年，2023年也是贝宁总统塔隆访华、中贝建立战略伙伴关系的关键年份。中贝双方政治互信不断增强，各领域合作成果丰硕。拥有35年历史的贝宁中国文化中心以文化艺术为纽带，为深化中贝人文交流搭桥铺路。” 彭惊涛大使在致辞中说。

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