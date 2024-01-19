人民网斯德哥尔摩1月18日电 （记者殷淼）1月18日，中国驻瑞典大使崔爱民在瑞典《无产者报》发表题为《为世界和平发展贡献中国力量》的署名文章，着重介绍中国在乌克兰危机和巴以冲突等热点问题上的政策和立场。崔爱民强调指出，“通过对话解决冲突和争端，为恢复和平作出不懈努力，以自己的方式发挥建设性作用”是中方一贯坚持的明确立场。崔表示，希望所有爱好和平的国家同中方一道，秉持全球安全倡议精神，为促进地区和平与发展继续发挥建设性作用。全文如下：

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一段时期以来，一些国际地区热点问题不断升温，造成严重的人员和财产损失，让人深感痛心。在欧洲，乌克兰危机已延宕近两年，战场形势激烈胶着，外溢风险不断发酵。在中东，巴以再次爆发大规模冲突，形势持续恶化，双方死亡人数已超过2万人，其中包括数千名儿童。战争的悲剧与噩耗不断来临，世界各国人民对和平与安全的愿望和追求比以往任何时候都更加迫切。中国高度关注有关冲突，反复呼吁尽快停火止战，也一直为此奔走斡旋。在此，我愿介绍一下中方在有关问题上的政策和立场。

中国是爱好和平的国家，中国人民是爱好和平的人民，和平的基因根植于中华民族的血脉之中。近代以来，中国人民历经苦难，因此更加珍视和平。新中国成立后，我们提出和平共处五项原则，确立和奉行独立自主的和平外交政策，始终高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，为维护全球和平与安全作出积极贡献。

中国坚定做世界和平的建设者、国际秩序的维护者、热点问题的斡旋者。中国是世界上唯一一个将“坚持和平发展道路”载入宪法的国家，也是五个核武器国家中唯一承诺不首先使用核武器的国家。中国是第一个在联合国宪章上签字的创始会员国，始终坚定维护联合国宪章宗旨和原则，是迄今安理会常任理事国中派遣维和人员最多的国家和联合国第二大维和摊款国。中国作为负责任大国，坚持在不干涉内政的前提下根据当事国的意愿和需要，建设性地参与全球和地区热点问题的解决。习近平主席2022年4月提出的全球安全倡议受到国际社会广泛欢迎，目前已得到100多个国家和国际地区组织支持、赞赏。

面对乌克兰危机、巴以冲突等热点问题，中方的立场是一贯的、明确的。我们一直强调通过对话解决冲突和争端，为恢复和平作出不懈努力，以自己的方式发挥建设性作用。

在乌克兰问题上，中方始终本着客观公正态度，根据事情本身的是非曲直，独立自主地作出判断、表明主张，为和平发声、为和谈努力。习近平主席多次同有关方面领导人举行视频或面对面的会晤，呼吁尽早和谈，为危机政治解决积累有利条件。我们发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，提出尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战启动和谈、停止单边制裁等12条主张。中方还派出中国政府欧亚事务特别代表，就政治解决乌克兰危机同有关各方广泛接触和交流。这些努力得到了包括俄乌双方在内的各国广泛理解和支持。

在巴勒斯坦问题上，中方长期秉持公正立场，多次就促进巴勒斯坦问题解决提出中方倡议主张，加强国际社会促和努力。本轮巴以冲突爆发以来，中方一直同有关各方密切沟通，为实现和平奔走，为挽救生命努力。习近平主席多次就当前巴以局势阐明中国原则立场，呼吁立即停火止战，防止冲突扩大，保障人道主义救援通道安全畅通，强调根本出路是落实“两国方案”，推动巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决。作为联合国安理会2023年11月轮值主席，中国积极支持安理会通过2712号决议，开启了推动停火的初始步骤，并主持召开安理会巴以问题高级别会议，提出中国关于解决巴以冲突的立场文件，协调各方集思广益、凝聚共识、形成合力，受到各国高度赞赏。中方还本着客观公正的原则深入参与有关会议和磋商，派出中国政府中东问题特使穿梭地区多国，呼吁国际社会为重启和平进程创造条件。上述努力充分体现了中方秉持的公正立场和发挥的负责任大国作用，得到了国际社会普遍认可。

冰冻三尺非一日之寒。无论是乌克兰危机还是巴以冲突，要从根子上解决，都需要冷静应对，而不是火上浇油。历史表明，制裁和施压解决不了问题，对话和沟通才能走出困局。在当前的艰难时刻，世界各国应像爱护自己的眼睛一样爱护和平，以最大的紧迫感、最强烈的责任心为调解冲突、缓和紧张尽一份力。我们已经这么做了，也将继续这么做下去。希望所有爱好和平的国家同中方一道，秉持全球安全倡议精神，为促进地区和平与发展继续发挥建设性作用。

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