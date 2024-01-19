人民网罗马1月18日电 （记者谢亚宏）瓦莱塔消息：马耳他中国文化中心为科爱赛国际学校（QSI International School of Malta）即将赴华老师开设的中国语言文化课程近日正式开班。

教学课程现场。马耳他中国文化中心供图

马耳他科爱赛国际学校校长和部分教师将于下学年前往中国深圳科爱赛国际学校任职。得知老师们希望通过马耳他中国文化中心在临行前学习中文和了解中国文化的愿望后，中心迅速为即将赴华的老师们组织开设中国语言文化课程，并专门选派中心来自深圳的老师执教。

校长帕特里克·多赫蒂将出任科爱赛国际教育集团中国及东南亚地区总监。他表示，去年6月学校师生曾到访中心，丰富的中国文化体验给师生们留下了深刻印象。这将是他首次赴华工作，对未来在中国深圳的工作充满期待。衷心感谢马耳他中国文化中心为老师们量身定制课程，行前学习中文、了解中国文化将给老师们提供巨大的帮助。

教务主任哈迪法·贝克表示，她曾在科爱赛成都国际学校任教，非常激动能再次前往中国。深圳这个充满魅力的现代化都市令人向往。

中心主任袁媛表示，中心非常高兴能发挥自身优势，为马耳他科爱赛国际学校老师们开设中国语言文化课程，希望课程能为老师们的中国之行提供助益。课程在提供全方位的语言学习体验同时，将密切结合老师们未来在华的工作生活需要，融入丰富的中国文化历史和民俗风情等内容，还将向老师们介绍深圳的特区建设与文化特色，帮助老师们更轻松地落地深圳，开启新的职业生涯。

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