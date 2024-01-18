新华社雅温得1月18日电（记者王泽）1月17日至18日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中率中国政府代表团应邀访问喀麦隆。访问期间，喀总统比亚、总理恩古特分别会见刘国中，双方就中喀关系和两国各领域交流合作深入交换意见。

刘国中分别向比亚总统和恩古特总理转达习近平主席和李强总理的亲切问候，积极评价喀麦隆发展成就。刘国中表示，中喀建交52年来，两国始终真诚友好、平等相待，各领域合作成果丰硕，友好关系不断深化。中方愿同喀方深化政治互信，加强发展战略对接，坚持互利共赢，推进各领域合作。在国际事务中相互协调配合，推动南南合作，维护发展中国家共同利益，助力构建高水平中非命运共同体。

比亚总统和恩古特总理分别请刘国中副总理转达对习近平主席和李强总理的亲切问候。比亚表示，中国是喀麦隆伟大的朋友，感谢中方为喀各项事业发展提供的支持和帮助。喀方坚定奉行一个中国原则，这一政策立场不会改变。恩古特表示，两国友谊源远流长，双方合作关系紧密，喀方愿同中方进一步深化政治、经贸、基础设施、文化和旅游以及国际事务等领域合作，为两国人民带来更多福祉，推动双边关系发展取得新成果。

访问期间，刘国中还在卡瓦耶议长陪同下考察了援喀国民议会大楼项目。

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