新华社北京1月10日电 2024年国际政治舞台的大幕已经开启。据统计，今年全球将有超过50个国家和地区上演选举大戏，美国、俄罗斯等大国选举牵动世人神经。2024年或将成为历史上选举最多的一年，覆盖全球近一半人口，成为名副其实的“选举大年”。

选举，对这些国家政局意义重大，对地区和世界形势影响深远。让我们一起前瞻——

美国：“禁选”能阻止特朗普吗？

美国大选定于11月举行。目前，民主党籍现任总统拜登正在竞选连任，前总统特朗普在民调上大幅领先于其他共和党总统竞选人。

1月15日，中部艾奥瓦州将举行共和党党团会议，正式拉开总统选举序幕。民调显示，特朗普在该州领先优势明显，悬念或在于他会以多大优势胜出。

然而，由于牵涉2021年1月6日“国会山骚乱”，特朗普的参选资格在科罗拉多等多个州受到挑战。2023年12月19日，科罗拉多州最高法院裁决，特朗普不具备2024年总统选举党内初选资格；几天后，缅因州宣布类似决定。

这是2020年9月3日时任美国总统特朗普在美国宾夕法尼亚州拉特罗布参加竞选集会的资料照片。新华社记者刘杰摄

特朗普3日就科罗拉多州剥夺其党内初选资格上诉至联邦最高法院，后者5日同意受理，其裁决结果将极大影响今年总统选举。《纽约时报》报道，联邦最高法院压力增加，随着初选临近，特朗普参选资格所受挑战需要在全国范围内得到解决。

美国联邦检察官已就“国会山骚乱”以多项罪名对特朗普提出刑事指控，但特朗普拒绝认罪。此案将于3月开庭。此外，特朗普还因其他多起案件被起诉。美国《时代》周刊文章写道，这些案件将以美国从未见过的方式塑造2024年大选。

美国艾奥瓦州前众议员格雷格·丘萨克告诉新华社记者，尽管三年已经过去，“国会山骚乱”仍将继续催生美国政治动荡，他担心美国在大选年出现更多暴力行为。“这已经开始了”，丘萨克说，许多州议会近日遭到“诈弹”威胁。

俄舆论：普京大概率连任

俄罗斯总统选举将于3月15日至17日举行。据俄中央选举委员会副主席尼古拉·布拉耶夫日前向媒体通报，已有11人被列入俄罗斯下一届总统潜在候选人（即已获初步提名但尚未被中选委正式登记为总统候选人）名单。

2023年12月8日，俄罗斯总统普京在克里姆林宫出席“祖国英雄日”庆祝仪式时对外宣布，他将参加2024年总统选举。此后，普京向俄中选委递交了参加总统选举的注册文件。目前，普京竞选网站也已正式上线运行。俄舆论普遍认为，普京大概率将胜选连任。

2023年12月8日，俄罗斯总统普京在莫斯科克里姆林宫出席“祖国英雄日”庆祝仪式。新华社/塔斯社

全俄社会舆论研究中心2023年12月开展的一项民意调查结果显示，俄罗斯民众对普京的信任度为80%。目前，包括统一俄罗斯党主席、前总统梅德韦杰夫在内的多名俄政府高官已明确表示，支持普京竞选连任。

欧洲：欧洲议会选举看“风向”

新一届欧洲议会选举将于6月6日至9日举行。这将是英国“脱欧”后的首场欧洲议会选举，被视为欧洲政治的“风向标”。欧洲议会选举每五年举行一次。欧盟27个成员国超过4亿名选民将投票选举大约700名议员。欧洲议会是欧盟的立法、监督、预算和咨询机构。新一任欧盟委员会主席提名需经欧洲议会表决通过，而欧委会主席相当于欧盟的“政府首脑”，对欧盟的内外决策有着重要影响。

欧洲政坛极右翼势力去年保持崛起势头。欧洲不少专家担忧，多国极右翼政党崛起可能影响今年的欧洲议会选举。

2022年5月31日，在比利时布鲁塞尔，欧盟委员会主席冯德莱恩（左）和时任欧洲理事会主席米歇尔在欧盟特别峰会后举行新闻发布会。新华社记者郑焕松摄

除了欧洲议会选举外，英国也备受关注。英国反对党工党和自由民主党敦促5月举行大选。英国首相里希·苏纳克近日说，他的假设是今年下半年举行大选，在此期间还有很多事情要处理，包括管理好经济、为民众减税、继续解决非法移民问题。

《金融时报》报道，保守党在民意调查中平均落后工党18个百分点。有一种假设是，苏纳克将等到秋天举行大选，从而为自己改善经济、争取民意留更多时间。

墨西哥：可能迎来首位女总统

墨西哥将于6月2日举行新一届大选，新一任总统将于今年10月就职。两名女性领跑多份民调，其中执政党国家复兴运动党所在竞选联盟候选人克劳迪娅·欣鲍姆支持率超过48%，“墨西哥扩大阵线”政治联盟候选人索奇特尔·加尔韦斯支持率约30%。其余候选人支持率均未超过10%。

61岁的欣鲍姆曾是一名气候科学家，被媒体视为现任总统洛佩斯的“政治门徒”。她2018年出任首都墨西哥城市长，致力于环境友好型基础设施建设、大力打击犯罪等。

60岁的加尔韦斯出身贫寒，靠创业成为企业家，步入政坛后曾任墨西哥城区长和联邦参议员等职务。她多次反对现任政府在传统能源等方面采取的政策。

2022年6月6日，在墨西哥首都墨西哥城国家宫，墨西哥总统洛佩斯出席新闻发布会。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多 摄）

近6年来，现任总统洛佩斯支持率几乎维持在60%以上。分析人士说，在距选举投票不到半年时间内，洛佩斯的态度与政策将一定程度影响选举结果。在今年大选中，墨西哥极有可能迎来该国首位女性总统。

印尼：三组合“捉对厮杀”

印度尼西亚定于2月14日至15日举行总统选举。目前，三对总统候选人组合的竞争已经白热化。

呼声最高的是现任国防部长、大印尼行动党主席普拉博沃与佐科长子吉布兰搭档。现年72岁的普拉博沃在军界任职多年，曾是上世纪印尼政治强人苏哈托的女婿，2014年以来连续两次总统大选败给佐科。普拉博沃搭配36岁的吉布兰组成的“老少配”意在凸显佐科政治继承者的形象，拉拢佐科铁杆粉丝和年轻世代。

2019年4月17日，在印度尼西亚茂物，总统候选人普拉博沃在一处投票站投票后展示蘸有墨水的手指。新华社发（德迪摄）

紧随其后的是斗争民主党党团推选的中爪哇省前省长甘贾尔和印尼政治安全和法律统筹部长马福德组合。第三对组合是国家民主党党团推选的前雅加达首都特区省长阿尼斯和民族觉醒党总主席慕海敏。

这次选举的一大看点是，为争取年轻人选票，三组候选人将竞争领域拓展到抖音海外版（TikTok）等社交平台。甘贾尔的认证TikTok账号“人民至上”有730万粉丝，发布的短视频播放量基本都破千万。

南非：非国大面临多重压力

金砖国家南非2024年同样将迎来大选。南非独立选举委员会说，总统选举及地方政府选举将于2024年5月至8月中旬之间进行。目前，南非尚未进一步公布更加具体的选举程序和时间，也尚未公布2024年大选候选人。

在选举程序方面，独立选举委员会于2023年10月24日正式启动了总统选举和省级政府选举程序。目前，选民注册仍在进行中，2024年2月将举行最后一轮选民注册。

2023年2月9日，在南非立法首都开普敦，南非总统拉马福萨发表2023年度国情咨文。新华社发（哈比索·姆卡贝拉摄）

南非目前的执政党是非洲人国民大会党（非国大），自1994年结束种族隔离后开始执政的非国大能否再度赢得大选成为最大看点。南非总统拉马福萨坦言，2024年大选将会呈现出空前激烈的局面，非国大届时将面临极大压力和挑战。（记者：熊茂伶、赵冰、张旌、杜鹃、吴昊、谢江、叶平凡、何沂轩（实习生）；编辑：王宏彬、陈丹、王丰丰、王申、徐力宇）

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