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2023年欧盟乘用车市场保持高速增长

2024年01月18日21:00 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马1月18日电 （记者郑彬）日前，欧洲汽车制造商协会发布最新数据显示，2023年欧盟境内乘用车新车销量同比增长达13.9%，超过此前预期，其中电动车等新能源汽车销量及市场占有率持续上升。

数据显示，2023年欧盟境内乘用车新车销量达1050万辆，除匈牙利外，所有成员国市场同比均实现正增长，其中意大利、西班牙和法国等市场增速最快，均超过15%，而相比而言德国市场增速则相对平缓，约为7.3%。

与此同时，数据还显示，2023年欧盟境内新能源汽车销量增长势头强劲，其中电动车全年销量超过150万辆，同比增速高达37%，市场占有率已达到14.6%，而混合动力车销量更是高达270万辆，市场占有率超过25%。相比之下，传统动力汽车市场增速相对平缓，其中2023年汽油车全年销量达370万辆，增速约为10.6%，市场占有率同比下滑了约1.1个百分点，柴油车销量则为140万辆，市场占有率下滑了接近3个百分点，并首次被电动车超越。

专家表示，疫情后时期，虽然欧盟地区乘用车市场迎来快速增长，但仍未达到2019年总体水平，未来受经济增速下滑以及高基数等因素影响，2024年欧盟地区乘用车增速将明显放缓，预计仅为2.5%左右。此外，当前欧洲汽车市场升级换代的趋势正在逐渐加强，随着欧盟绿色转型战略和相关产业政策的推动，欧盟新能源汽车未来将迎来快速增长，根据专业机构预测，2024年欧盟电动车市场份额有望突破20%，其中续航能力在400-500公里左右的小微型电动车市场需求将迎来爆发。

(责编：于洋、张悦)

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