▲开幕式现场

1月18日，中国—中亚五国青年新锐设计交流展暨丝路拾珍——丝绸之路非物质文化遗产展在陕西榆林榆阳区文化艺术中心开幕。

▲吕品晶致辞

中央美术学院副院长、中国美术家协会建筑艺委会主任吕品晶在致辞中表示，展览旨在开展中国同中亚国家青年人之间的文化交流，夯实中国—中亚青年互鉴共学基础，为中国同中亚国家更加美好和繁荣的明天而共同努力。

▲尹杰致辞

中国外文局国际传播发展中心副总编辑尹杰表示，希望能通过中国—中亚五国青年新锐设计周活动以及交流展、访学交流和设计共创，跨越地域的界限，搭建开拓视野和启发创意的舞台，发掘和培养更多优秀青年新锐设计师。

▲孙冬宁致辞

中国非物质文化遗产研究院学术院长孙冬宁表示，此次展览是对习近平文化思想的深入学习，是中外艺术家“坚持创造性转化、创新性发展，找到传统文化和现代化生活的连结点，不断满足人民日益增长的美好生活需要”的具体实践。

▲单舒平宣布开幕

中共榆林市委常委、宣传部部长单舒平对展览相关合作单位的支持表示感谢，并宣布展览开幕。

▲展览现场

“多元畅想——中国—中亚五国青年新锐设计交流展”作为设计周的重要成果呈现，国内外艺术家和设计师以独特的方式共同践行全球文明倡议，把各国艺术特色以更为多元的方式展现给世界。展览聚焦服装与时尚、首饰设计、传统图案的再创造转化三个设计主题，共展出了来自中国和中亚五国近70位艺术家和设计师的91件（组）作品。展出的既有参展艺术家、设计师的代表性作品，也有与中国非遗传承人共创作品。此次巡展还结合陕北代表性非遗项目，新增了剪纸、皮影、刺绣作品。

▲岳洁琼介绍展览情况

中央美术学院协同创新办公室主任、丝绸之路艺术研究协同创新中心副主任、交流展策展人岳洁琼表示，期冀本次展览成为中国和中亚五国文化交往的重要活动，成为设计畅想的源泉。

▲展览现场

“丝路拾珍——丝绸之路非物质文化遗产展”秉承展示、交流、合作、共享的理念，集中展示来自国内外十多个丝路国家的精彩非遗作品百余件。展品丰富多样、构思独特、制作精巧、色彩斑斓，展现了不同国家非遗大师们的匠心精神和各国人民对美好生活的向往。内容涵盖了约旦马赛克瓷砖画、泰国孔剧面具、五彩瓷器、巴基斯坦铸铜雕、印度木艺、斯里兰卡面具、提线木偶、乌兹别克斯坦金属制品、肯尼亚黑木雕、津巴布韦石雕、中国漆器、花丝银器和木雕等。

▲陈向宁介绍展览情况

北京中展丹青展览有限公司副总经理陈向宁表示，展览展现了丝绸之路沿线国家文明发展的相融相生和交相辉映，完美地诠释了“各美其美，美美与共”的丝路文明精神。

▲与会嘉宾合影

活动由中国外文局、中央美术学院指导，中国外文局国际传播发展中心、中央美术学院丝绸之路艺术研究协同创新中心、中共榆林市委宣传部、榆阳区人民政府联合主办，榆林区文化和旅游文物广电局、榆阳区文化旅游产业投资有限责任公司、榆阳区文化艺术中心、中国对外文化集团有限公司、北京原如文化产业有限公司联合承办。榆阳区区委常委、宣传部部长张玲主持开幕仪式。

据悉，此次展览将持续至2月24日。

(责编：于洋、张悦)