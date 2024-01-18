人民网罗马1月18日电 （记者谢亚宏）意大利主流媒体《信使报》和《晨报》18日刊登中国驻意大利大使贾桂德署名文章《中意携手前行 共创美好未来》，全文如下：

2023年已渐远去，人们在祝福和期盼中翻开了2024年的新篇章。过去的一年，世界并不平静，地区冲突不断，经济复苏乏力，气候变化加剧，发展鸿沟拉大。人类面临前所未有的重大挑战。面对“世界怎么了？我们怎么办？”的时代之问，中国作为二战以来国际秩序的创建者、受益者、维护者，在2023年底召开的中央外事工作会议上给出了明确且坚定的答案：紧紧围绕推动构建人类命运共同体，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，致力以高质量、高水平开放、稳中有进和绿色的发展推进中国式现代化，与各国共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

中国的战略目标是宏伟的，也是朴素的。归根到底，是让14亿中国人民过上更好的生活，与各国人民一道经营好我们的共同家园。中国不寻求改变现行国际秩序，更不会另起炉灶，再搞一套“新秩序”。倡导平等的世界多极化，是主权国家无论大小一律平等，各国的主权和领土完整必须得到尊重，国际上的事情由各国一起商量解决，由各国共同掌握世界的前途命运；倡导有序的世界多极化，是主张各国共同恪守联合国宪章的宗旨和原则，共同坚持普遍公认的国际关系基本准则，共同践行真正的多边主义；倡导普惠的经济全球化，是主张顺应各国的普遍要求，解决好资源全球配置造成的国家间和各国内部发展失衡问题，实现互利共赢和共同繁荣；倡导包容的经济全球化，是反对各种形式的单边主义、保护主义，抵制歧视性、排他性的标准、规则，保持全球增长活力与动力。中国和意大利同为联合国和二十国集团成员，均坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，是多边主义和开放型世界经济的受益者。双方可继续加强在全球治理变革和建设、促进贸易和投资自由化便利化、维护全球产供链稳定畅通、推动绿色转型和应对气变等重大议题上的国际合作，不断推动凝聚更广泛国际共识，共同破解人类社会的治理赤字和发展赤字。

中国的发展机遇是中国的，也是世界的。中国是推动世界经济增长的最大引擎。去年中国经济预计增长5.2%，总量达126万亿元，中国经济1个百分点增速带来的增量已相当于10年前的约2.1个百分点；10年来，中国经济总量占世界经济比重从12.3%上升到约18%，货物贸易总额连续6年位居世界第一，对世界经济增长的年均贡献率超过30%。中国是最佳投资目的地的代名词，下一个“中国”，还是中国。中国经济超大规模市场优势突出，中等收入人群远超4亿，高素质人才资源丰富；去年出台稳外资24条政策措施，制造业已完全放开，服务业准入持续扩大；关税总水平低至7.4%，仅为印度等新兴经济体的一半左右；全球百强科技创新集群数量跃居世界第一，创新已成为中国经济发展第一动力。中国是全球绿色转型的可靠合作伙伴。中国贡献本世纪以来全球25%的新增绿化面积。10年来，中国能耗强度累计降低了26.4%。一批高端化、智能化、绿色化新型支柱产业快速崛起，电动汽车、锂电池、光伏电池“新三样”助力全球绿色低碳加快转型。稳定、开放、广阔的中国市场正为更多优质“意大利制造”产品提供绝佳平台，中国各行业的数字化、低碳化转型也为意大利企业和资本带来更多成长空间和投资机遇。我们真诚欢迎意各界人士用好中国对意大利试行15天免签政策，实地感受和参与中国新发展机遇，共享发展红利。

今年是中意全面战略伙伴关系建立20周年，也是两国友谊使者马可·波罗逝世700周年，中意关系发展正站在新的起点上，继承和发扬“丝路精神”恰逢其时。双方要利用好元首外交的政治引领，落实两国领导人巴厘岛会晤共识，进一步夯实政治互信，着力推动全球治理；要发挥中意经济合作混委会和企业家委员会等财经对话机制聚合作用，提升两国双向经贸投资水平，助力世界经济复苏；要加强人文交流和人员往来，赓续两大文明古国的千年友谊，打造文明互学互鉴的新范例。2024年，让我们携手前行，共创和平、安全、繁荣、进步的未来！

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