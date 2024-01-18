图为活动现场。卢森堡中国文化中心供图

人民网布鲁塞尔1月18日电 （记者牛瑞飞）近日，青少年开放日活动在卢森堡中国文化中心举办。来自卢森堡尼克比弗中学、卢森堡埃尔梅森德中学、卢森堡中国语言文化中心等多所学校的青少年们来到中心亲身体验中国旅游文化，丰富的内容、有趣的活动让卢森堡的青少年进一步了解了中国文化。

卢森堡中国文化中心主任王晓红表示，中心举办青少年开放日活动旨在为卢森堡学生群体提供沉浸式体验中国文化的平台，让青少年们通过零距离、多角度的感受体验，认识和了解真实、立体、全面的中国。希望卢森堡青少年们通过走近中国文化成为未来中卢友好交往的使者与桥梁。

卢森堡中国语言文化中心校长张意认为，中文的学习没有捷径，对学生而言是一项毅力和耐心地考验。但是作为老师不能仅凭学生自己的努力，而是需要竭尽所能给学生提供各种语言使用环境的可能性。

来自卢森堡埃尔梅森德中学的诺拉-韦里格平时在卢森堡中国语言文化中心学习中文，他告诉记者，在展厅，他看到了中国长江、黄河流域沿岸城市的图片和艺术品展览，如中国编钟，这些景色和文化都是最有中国特色的代表。

诺拉-韦里格说：“我们在古筝教室亲自尝试弹奏古筝，这是一次很棒的体验。我们还参观了教授功夫的地方和围棋教室，在那里我们还尝试下围棋。我们来到中心的图书馆，在那里我们用毛笔写书法，这是我第一次用毛笔写字。中心的图书馆里还有很多令人印象深刻的书籍，书法作品和很多关于中国景观和文化的书籍都令人难忘。”

今年17岁的欧西恩·戈勒，来自卢森堡嘉思通中学。他向记者分享了自己在开放日的诸多收获，他在文化中心展厅里发现了不少非常精美的中国古代文物的仿制品，他还非常喜欢图片展上一幅幅色彩丰富的景色照片。“这些都给我留下了深刻的印象，这次活动让我萌生了一定要亲自去中国看看的决心。”欧西恩·戈勒说。

卢森堡中国语言文化中心学生张恒硕告诉记者：“我们参观了长江流域的旅游文化与景观展，我们看到了以编钟、茶具、角为代表的众多中国传统器物。这次活动让我们受益匪浅，我们希望未来能够参加更多这样的文化交流活动，进一步了解中国的历史与文化。”

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