新华社北京1月18日电 美国东北部缅因州高等法院17日宣布，暂缓就共和党籍前总统唐纳德·特朗普在该州选举资格争议作出裁决，将等待联邦最高法院裁定相关争议。

2020年8月24日拍摄的视频画面显示，时任美国总统特朗普在北卡罗来纳州夏洛特市举行的美国共和党全国代表大会上讲话。新华社记者刘杰摄

缅因州高等法院法官迈克拉·墨菲同时要求民主党籍州务卿申娜·贝洛斯在联邦最高法院作出裁定30天内，重新考虑其去年12月底所作禁止特朗普在该州参加2024年总统选举党内初选的决定。

特朗普在遭贝洛斯禁止他参选后向缅因州高等法院提起上诉。

墨菲在裁决书中写道，联邦最高法院决定受理特朗普就科罗拉多州剥夺其党内初选资格所提上诉，“改变了这些议题应由哪家法院来裁决的顺序”。她希望联邦最高法院可“明确”州级官员和法院在依据宪法解决选举争议时所扮演角色。

按路透社说法，联邦最高法院裁决本就可能带有“政治爆炸性”，墨菲17日的决定进一步提高了其重要性。

特朗普所涉选举资格争议关联2021年1月6日的“国会山骚乱”，以及美国宪法第十四修正案第三款所言，即凡宣誓维护美国宪法的联邦、州和地方官员，如介入“暴动或叛乱”，不得从事公职。这一条款在南北战争后出台，本是针对南方邦联方面，旨在阻止那些曾效力于南方邦联的人员战后参选联邦政府公职。

联邦最高法院从未就这一条款形成判例。

联邦最高法院定于2月8日就特朗普在科罗拉多州初选资格案的上诉举行口头申辩，但具体何时作出裁决尚不明朗。

缅因和科罗拉多是迄今仅有的两个取消特朗普党内初选资格的州。明尼苏达和密歇根等其他多州均未支持针对特朗普选举资格发起的挑战。而且，特朗普上诉后，缅因和科罗拉多两州所作禁止其参选的决定暂缓执行，他因而依然可以参加在这两州举行的共和党初选。两州定于3月5日“超级星期二”举行初选。

按美联社说法，如果联邦最高法院作出不利于特朗普的裁决，缅因州州务卿贝洛斯届时将通知选举官员不清点计算任何投给特朗普的初选选票。

路透社称，特朗普将其所涉选举资格争议称为政敌不民主的选举干预。支持禁止特朗普参选的人则称，依据美国宪法对特朗普问责才是支持民主价值观。（海洋）

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