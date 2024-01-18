新华网北京1月18日电 “读懂中国·读懂中国式现代化——推动全球现代化进程的伟大实践”研讨会近日在北京举行。该研讨会由中国国家创新与发展战略研究会（以下简称“国创会”）主办，旨在探讨中国式现代化的重大意义，助力国际社会更好读懂中国和中国共产党。

与会嘉宾普遍认为，中国式现代化是推动全球现代化进程的伟大实践，为世界发展擘画了新蓝图。当前，随着中国不断发展，国际社会对中国的关注不断加强，“读懂中国式现代化”已成为中外社会广泛关注和讨论的热点。

与会专家通过多个视角，从国际局势、全球经济、新质生产力等方面进行深入分析，认真讨论了中国式现代化优在何处，为何说中国式现代化是强国建设、民族复兴的唯一正确道路，在中国式现代化发展道路上有哪些需要关注的重要问题。

国创会副会长、中国中共党史学会常务理事王晓鸣主持会议时表示，本次研讨会各位专家学者以独特的视角、丰富的经验和深刻的体会，从中国乃至世界各国的经济发展实践中探索中国式现代化的伟大实践，对于当今经济社会的发展具有指导意义。

国创会学术委员会常务副主席、原中央党校副校长李君如，国创会会长、学术委员会常务副主席徐伟新，中国经济体制改革研究会会长、国家发改委原副主任彭森，中国国际经济交流中心副理事长、商务部原副部长魏建国，第十三届全国政协文化文史和学习委员会副主任、中国人民政协理论研究会副会长刘佳义等近20位嘉宾参会。

国创会成立于2010年5月，下设高质量发展研究中心、国际文化交流与研究中心等多个研究中心，促进政治、经济、科技、文化、外交、生态环境等领域的学术研究和政策研究，并形成研究成果。

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