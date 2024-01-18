新华社北京1月18日电 世界卫生组织官员西恩·凯西17日描述加沙地带医疗系统的悲惨状况：各类资源极为缺乏，伤员病患只能“等死”。凯西在加沙地带工作了大约5周。当地36家医院中，仅16家还能部分运转。他走访其中6家，目睹了医疗系统“迅速恶化”。

2023年12月23日，在加沙地带南部城市拉法，人们将伤者送往医院。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

凯西在美国纽约联合国总部举行的一场新闻发布会上说，在加沙地带北部加沙城的阿赫利医院，伤员病患躺在长椅上，“医院没有燃料、没有电、没有水，医疗用品极少，只剩下屈指可数的医疗人员，伤员病患在那里基本就是在等死”。

希法医院是加沙城内另一座医院，也曾是加沙地带的最大医院，床位约有700张。现在，这家医院每天要收治数以百计的伤员，却“只有五六个医生护士”。“地上躺着如此多伤员，如果你走动，几乎不可能不踩到他们的手或脚。”

2023年10月23日，在加沙城一家医院，医护人员为伤者治疗。新华社发（亚西尔·库迪摄）

凯西说，在加沙地带工作期间，“医院的院长们告诉我，他们的外科医生无法做手术，因为不得不出去捡柴火，给家人做吃的”。

新一轮巴以冲突已经持续超过100天，加沙地带陷入严重人道主义危机。大约85%的居民流离失所。当地卫生部门17日说，各医院过去24小时收敛163具遗体，收治350名伤员；以色列军事行动已经导致巴方24448人死亡、逾6万人受伤。三分之二死者是妇女儿童。相信还有许多死者和伤员被埋在废墟瓦砾中。

1月10日，在加沙地带中部城市代尔拜拉赫，人们在以军空袭后开展救援。新华社发（巴勒斯坦通讯社供图）

上周，凯西在加沙地带南部汗尤尼斯市的纳赛尔医院看到，伤病员人数已经超过床位数一倍，但医护人员仅剩30%。在烧伤病区，“仅有一名医生，而伤员有100人”。他说，各家医院中，“严重烧伤或开放性骨折的伤员需要等待数小时甚至数天”才可能得到医治。

“人道主义灾难每天都在加深，”凯西说，“医疗系统正在一天天崩溃。”

在卡塔尔和法国斡旋下，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列本周达成一项人道主义协议，被扣押在加沙地带的以色列人可获得药品，以方则同意一批药品等人道主义物资运进加沙地带。这些物资共61吨，由卡塔尔和法国筹措。卡塔尔外交部发言人17日晚在社交媒体说，协议所涉人道主义物资当天已经运入加沙地带。

1月17日，在加沙地带南部城市拉法，查看以军空袭后受损建筑的人们的身影倒映在破裂的镜面上。新华社发（亚西尔·库迪摄）

以方说，目前仍有超过100人被扣押在加沙地带。据美联社报道，根据协议，45名患慢性病的被扣押人员将获得药品，可供使用3个月。他们还可获得维生素制剂。

这是去年11月哈马斯与以色列达成短暂临时停火协议、互相释放部分在押人员之后，双方再次达成协议。凯西认为，“真正的停火”才是当前加沙地带最为需要的事情，其他都只是权宜之计。（惠晓霜）

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