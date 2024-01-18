新华社巴格达1月18日电 题：巴以冲突外溢持续 中东多地局势紧张

新华社记者段敏夫

近期中东多地局势紧张。美国和英国接连轰炸也门胡塞武装目标，报复胡塞武装在红海水域袭击货船；伊朗发射导弹跨境袭击巴基斯坦等国境内的“恐怖组织”目标和叙利亚境内以色列情报机构，引发周边国家不满；以色列与黎巴嫩真主党持续交火，真主党高级指挥官遇袭身亡令双方紧张关系不断升级。

分析人士指出，美国军事打击胡塞武装只会令红海航运问题更加难以解决。伊朗与周边国家关系紧张，增加了地区不稳定因素。以色列与黎巴嫩真主党的冲突或将旷日持久。这些无不反映出巴以冲突的外溢效应正不断扩散。

美国与胡塞武装缠斗不断

据也门胡塞武装控制的马西拉电视台报道，美英两国18日凌晨空袭了位于也门北部和中部的多个胡塞武装目标，分别位于荷台达、塔伊兹、扎马尔、贝达和萨达5省多处地点。

本轮巴以冲突爆发以来，也门胡塞武装频频在红海袭击与以色列和美国相关联的船只，以示对巴勒斯坦的支持。美国和英国从12日开始通过连续对也门胡塞武装目标发动空袭进行反击，美国政府还于17日宣布将也门胡塞武装重新列为“特别认定全球恐怖分子”实体，以此向胡塞武装施压。

美国总统国家安全事务助理沙利文发表声明称，美国此举将进一步限制胡塞武装进入金融市场，并追究其袭击往来红海和亚丁湾商船的责任。如果胡塞武装停止袭击，美国将立即重新评估这一决定。

但分析人士指出，美国的反击举动不仅难以起到施压胡塞武装的作用，还可能导致红海局势进一步升级。想要解决红海航运安全问题，最重要的是尽快推动巴以停火。

针对美国重新认定也门胡塞武装为恐怖组织，胡塞武装发言人阿卜杜勒-萨拉姆说，美国的这一决定完全出于政治目的，对胡塞武装“没有实质影响”，反而会加强其“支持巴勒斯坦人民的决心”。也门政治分析人士塔米米指出，胡塞武装本就长期面临封锁，所以美国将胡塞武装列为恐怖组织带来的制裁效果有限。

关于美英的空袭行动，在美国华盛顿近东政策研究所研究员迈克尔·奈茨看来，此举可能会适得其反，因为这将给胡塞武装更多发动袭击的理由。美国智库史汀生中心中东问题专家芭芭拉·斯莱温也认为，美英空袭解决不了任何问题，“目前最需要的是促成加沙地带停火”。

伊朗与周边国家关系紧张加剧

巴基斯坦外交部18日发表声明说，巴对位于伊朗东南部锡斯坦-俾路支斯坦省的“恐怖分子”藏身处进行了一系列精准打击，打死多名“恐怖分子”。另据伊朗媒体报道，7名外国人被打死。

受巴以冲突影响，近一段时间以来中东及周边地区不稳定局势加剧。伊朗近日向叙利亚、伊拉克、巴基斯坦境内其认定威胁伊朗安全的目标和以色列情报机构发动导弹打击，引发相关国家强烈不满。

伊拉克外交部16日发表声明，谴责伊朗的袭击是对伊拉克主权的“公然侵犯”。伊拉克政府随后召回驻伊朗大使，并就袭击事件向联合国提出申诉。巴基斯坦外交部17日宣布召回该国驻伊朗大使，18日宣布对伊朗境内“恐怖分子”实施了精确军事打击。

分析人士指出，伊朗连日来开展跨境打击行动的主要原因是新一轮巴以冲突爆发后，中东地区安全形势急剧恶化。伊朗日前遭到极端组织“伊斯兰国”的爆炸袭击，此次连连出手，意欲强硬展示维护国家安全、回击敌对行动的决心。

中阿改革发展研究中心理事会秘书长王广大认为，多起跨境袭击，多个“第三方地区”接连形势紧张，反映出巴以冲突外溢效应正持续扩散。

以色列与真主党交火不止

新一轮巴以冲突爆发后，以色列在北部与支持巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的黎巴嫩真主党交火不断。本月以来，以色列打死多名哈马斯和黎巴嫩真主党的高级领导人或指挥官。2日，以色列使用无人机袭击黎巴嫩首都贝鲁特南郊的哈马斯办公室，导致哈马斯政治局副主席萨利赫·阿鲁里等6人死亡。7日，以军在以黎边境炸死真主党高级指挥官维萨姆·塔维勒。9日，以军炸死真主党另一名高级指挥官阿里·侯赛因。

分析人士指出，从遇袭的指挥官级别可以看出，以色列与黎巴嫩真主党的军事冲突不断升级。以色列利用情报和技术优势，对真主党高层进行“精准清除”，目的是配合以军在加沙地带的军事行动，重建其情报威慑力。

对于以方行动，真主党展开报复，包括用无人机袭击以军北方司令部总部。以色列贝京-萨达特战略研究中心高级研究员埃亚勒·平科认为，面对以色列的精准打击行动，真主党不会善罢甘休。

黎巴嫩媒体《东方－今日报》援引真主党内部人士的话说：“这将是一场漫长的战斗，一场需要耐心的消耗战。”（参与记者：王尚、谢昊、冀泽、程帅朋、张天朗、吕迎旭、沙达提、李军）

(责编：于洋、张悦)