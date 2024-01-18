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外交部：中国经济高质量发展利好世界

2024年01月18日18:24 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月18日电（记者董雪）外交部发言人毛宁18日在例行记者会上表示，中国经济持续高质量发展，将给世界带来更多利好。

　　“昨天，国家统计局发布了2023年国民经济运行的一系列重要数据。最受关注的是全年国内生产总值同比增长5.2%，高于去年年初确定的预期目标。”毛宁表示，这充分说明中国经济回升向好，高质量发展扎实推进。对世界来说，至少意味着三重利好。

　　“一是为世界经济提供驱动力。”毛宁说，2023年中国经济增量超过6万亿元，相当于一个中等国家一年的经济总量。国际金融论坛报告显示，2023年中国经济对全球经济增长贡献率达32%，是世界经济增长的最大引擎。

　　“二是为世界经济带来稳定性。”毛宁表示，中国经济稳健前行，在长期发展中形成了良好稳固的基本面。在全球经济增长乏力的背景下，中国内需稳定，通胀保持低位，制造业增加值连续14年居世界首位，进出口规模逆势增长，是全球经济的稳定器。

　　“三是同世界各国共享新机遇。”毛宁说，目前中国中等收入群体超过4亿人，未来十几年将达到8亿人，必将为提升全球总需求发挥重要作用。中国是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，关税总水平降至7.3%，接近世贸组织发达成员水平。近五年外商在华直接投资收益率约9%，在国际上处于较高水平。中国市场已成为世界共享的大市场。

　　“我们相信，中国经济持续高质量发展，中国式现代化不断推进，将给世界带来更多利好，为全球发展贡献更多动力。”她说。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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