人民网马尼拉1月18日电 （记者樊帆）1月17日，中国驻菲律宾使馆在马尼拉举办2024年新年媒体沙龙。中国驻菲律宾大使黄溪连、菲国家减贫委员会首席召集人桑托斯三世、外交部副部长多明戈、众议员马科莱塔、总统媒体安全特别工作组执行主任古铁雷兹、菲中了解协会主席兰比诺，菲各媒体人士以及菲国会、外交部、新闻部、移民局、国调局、军警、地方政府和智库、商界、侨界代表等300余名嘉宾出席。

黄溪连出席年会并致辞。人民网记者 樊帆摄

黄溪连作主旨发言，阐明中方在中菲关系、台湾问题、南海问题上的立场，希望菲方把稳对华政策正确方向，与中方一道努力，推动中菲关系早日重回正轨。黄溪连强调，台湾问题是中国的内政，是中国核心利益中的核心。一个中国原则是中国与菲律宾建立和发展外交关系的政治基础。

古铁雷兹致辞表示，中菲友好延续千年，菲华侨华人曾与菲民众浴血奋战，共同抵御外来殖民侵略，为民族解放和国家独立作出重大牺牲。作为媒体人，我们肩负传播信息和启发民众的双重职责，不应散播虚假信息，更不能火上浇油。

菲《商业镜报》高级记者兼专栏作家巴托洛梅致辞表示，记者和外交官一样，言辞具有巨大力量，既可以阻止战争，也可能引发战争；既可以治愈人心，也可能加剧伤痛。感谢中国驻菲使馆将公共外交和媒体工作放在重要位置，秉持专业开放态度，同菲媒体积极开展交流合作。

使馆青年外交官和菲媒体人士共同演唱中菲双语版《朋友》。人民网记者 樊帆摄

活动现场配套举行了“摆脱贫困之路——宁德扶贫开发”图片展及中资企业产品和服务展，循环播放构建人类命运共同体、高质量共建“一带一路”等宣传片，使馆青年外交官和菲媒体人士共同演唱中菲双语版《朋友》，将友好欢快氛围推向高潮。在场嘉宾踊跃参与游戏和知识竞答等互动环节，纷纷表达了对新的一年中菲关系健康稳定发展的真挚期待和美好祝福。

出席驻菲律宾使馆2024年新年媒体沙龙部分嘉宾代表合影。人民网记者 樊帆摄

媒体沙龙是驻菲使馆面向菲媒体界开展的品牌公共外交活动，已连续举办十一届。本届沙龙通过大使脸书、使馆双平台、菲龙网等媒体平台现场直播。各个国家媒体驻菲记者参加并对活动进行积极报道。

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