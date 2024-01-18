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旅法侨界举办庆祝中法建交60周年大型文艺晚会

2024年01月18日08:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎1月17日电 （记者尚凯元）由旅法侨界主办的“共同向未来——庆祝中法建交 60 周年大型文艺晚会”1月16日晚在巴黎大雷克斯剧院隆重举行。这是中法两国庆祝中法建交60周年的首场大型群众性活动，旅法侨界代表、法国政商界代表、中资机构及留学人员代表、旅法侨胞及法国友人，共2700余名观众出席晚会观看演出。中国驻法大使卢沙野、法国前总理拉法兰、法国参议员让·安格莱出席晚会并致辞。

晚会总策划兼总导演、中法艺术交流协会会长侯玉霞介绍，这场晚会经过3个多月紧张筹备，汇集了杰出的旅法华人艺术家、法国本地艺术界友人，以及来自中国、英国等国的艺术家共400余人，组委会和工作人员100余人。大家群策群力，不辞辛苦，不计报酬，最大的心愿就是为中法建交60周年献礼，表达敦睦两国友谊的拳拳之心。

法国前总理拉法兰出席晚会并致辞。 人民网记者 尚凯元 摄

法国前总理拉法兰出席晚会并致辞。 人民网记者 尚凯元摄

拉法兰致辞表示，文化是交流的基石，特别是当今动荡不安的时代，友谊与和平弥足珍贵。今年，法中的交流将会更加密切，共同致力于推动世界和平，深化两国友谊。

法国前总理拉法兰出席晚会并致辞。 人民网记者 尚凯元 摄

中国驻法大使卢沙野出席晚会并致辞。 人民网记者 尚凯元摄

卢沙野致辞表示，国之交在于民相亲。长期以来，旅法侨胞积极融入当地社会，关心支持祖籍国发展建设，大力推动中法人文交流和促进两国民心相通，是维系中法关系的重要纽带，也是中法友好合作的见证者、参与者和贡献者。今年不仅是中法建交60周年，也是中华人民共和国成立75周年。祖（籍）国的发展强大始终是海外中华儿女的坚强后盾。希望各位侨胞继续发扬爱国爱乡传统，发挥掌握两种语言，熟悉两类文化，了解两个市场的独特优势，为推动新时代中法关系发展作出新的更大贡献。

安格莱在致辞中指出，法中友谊源远流长，从中央到地方，交流合作紧密而深入。法中两国人民都为此做出了踏实的努力。作为参议员，他是这一友谊的见证者和亲历者，也是贡献者。今天的法中关系虽历经风雨但愈久弥坚，我们将继续努力，和大家一道，不断推动法中关系向前发展。

法国华侨华人会主席蔡君柱表示，旅法华侨华人既是中法关系的建设者、推动者、参与者和见证者，也是最大的受益者。华人移民法国有300多年的历史，但只有在中法建交以后，随着中国从站起来、富起来到强起来，华侨华人的地位才被确认，我们的事业也才一天天发展壮大。中法两国政府也对华侨华人的贡献给予了充分肯定，我们当中的许多人都在不同的场合，获得过中法两国各种荣誉，为后来者树立榜样，也鼓舞同行者继续努力奋斗。现在，中法建交步入甲子之年，中法友谊将进入新时代，中法关系也将开启新篇章。

图为中法艺术家联袂演唱《我和你》。人民网记者 尚凯元摄

中法艺术家联袂演唱《我和你》。人民网记者 尚凯元摄

法国宝丽声童声合唱团演唱《假如我去中国》。人民网记者 尚凯元摄

法国宝丽声童声合唱团演唱《假如我去中国》。人民网记者 尚凯元摄

晚会分为《同舟共济》《龙腾于世》《溯源·开创》三个篇章，主要艺术形式为歌曲、歌剧、舞蹈、器乐、戏曲、杂技等。节目中既有原创民乐合奏，也有古典音乐六重奏；既有京剧等传统戏曲，也有著名的西方歌曲；既有流行唱法，也有民族唱法、美声唱法，体现了东西方的文艺交融互鉴，收获台下观众掌声如潮。

(责编：曹欣悦、常红)

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