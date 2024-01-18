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联合国政府间气候变化专门委员会第60次全会在伊斯坦布尔开幕

2024年01月18日08:40 | 来源：人民网-国际频道
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人民网安卡拉1月17日电 （记者沈钧）当地时间1月16日上午，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）第60次全会在土耳其伊斯坦布尔开幕。中国气象局副局长熊绍员率中国代表团出席会议。

现场情况。中国气象局供图

现场情况。中国气象局供图

参加本次全会的中国代表团成员来自外交部、国家发展改革委、生态环境部、中国科学院、中国气象局等部门。中国工程院院士、中国气象科学研究院研究员张小曳以IPCC第七次评估周期（AR7）第一工作组联合主席身份与会。联合国环境规划署（UNEP）执行主任英格·安德森、世界气象组织（WMO）秘书长塞莱斯特·绍罗、联合国气候变化框架公约（UNFCCC）执行秘书西蒙·斯蒂尔出席开幕式并致辞。

会议由新当选的IPCC主席、英国科学家吉姆·斯基亚主持，共有14项议程，主要任务是讨论形成IPCC AR7规划，确定AR7产品组成和特别报告、方法学报告主题等。中国代表团将参与全部议题讨论，深度参与IPCC评估进程和机制建设。

本次全会是IPCC AR7主席团换届后的第一次全会。在第一天的会议上，熊绍员代表中国代表团发言，建议新一周期IPCC形成更加全面、科学的评估报告，为积极应对气候变化提供权威支撑。

(责编：曹欣悦、常红)

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