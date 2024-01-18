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伊朗表示将对任何威胁作出果断反应

2024年01月18日08:33 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰1月17日电（记者沙达提）据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗国防部长穆罕默德－礼萨·阿什蒂亚尼17日表示，在捍卫国家主权和人民利益方面，伊朗将对任何威胁作出相称、果断和严厉的反应。

　　报道说，阿什蒂亚尼是在内阁会议间隙对媒体发表上述言论的。他同时评论了伊朗最近对叙利亚和伊拉克库区的“恐怖分子基地”和以色列情报机构进行的导弹袭击。

　　阿什蒂亚尼强调，伊朗谴责世界上任何国家的恐怖主义。因此，伊朗将对任何侵犯人民权利的行动以及针对人民的恐怖主义行动作出反应。伊朗拥有不同种类的导弹，其中一种是最近在叙利亚袭击恐怖分子基地时使用的“城堡破坏者”导弹，“只要有必要，我们就会使用它们”。

　　伊朗伊斯兰革命卫队日前发表声明说，革命卫队向叙利亚和伊拉克库区的“恐怖分子基地”和以色列情报机构发射了24枚不同类型的弹道导弹，这是对最近在伊朗克尔曼省、锡斯坦－俾路支斯坦省发生的“恐怖袭击”的回应，也是对以色列暗杀伊朗和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）指挥官的回应。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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