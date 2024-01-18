新华社北京1月17日电 热点问答｜韩国缘何成为朝鲜“头号敌国”

新华社记者杜白羽

据朝中社16日报道，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩15日表示，应在宪法中将韩国定义为“头号敌国”和“永远的主敌”，并写入“应在发生战争时完全占领、平定、收复大韩民国”等内容。

此前，朝鲜曾称美国为“最大的主要敌人”，如今又将韩国列为“头号敌国”，这是为何？

朝方怎么说

朝中社报道，朝鲜第十四届最高人民会议第十次会议15日在首都平壤万寿台议事堂举行。朝鲜最高领导人金正恩发表施政演说，强调发展国内经济和改善民生，分析评估半岛安全形势，重新定义朝韩关系。韩国从此是“主敌”，而非“同族”。

金正恩指出，朝鲜将韩国界定为“头号敌国”，有必要制定法律对策，明确规定行使主权的领域。他强调，应明确禁止居民使用“三千里锦绣江山”“八千万同胞”等误导朝韩为同族的词汇，从朝鲜民族历史中彻底摒弃“统一、和解、同族”概念；应删除宪法中“自主、和平统一、民族大团结”等措辞；应为此修宪，并在下一次的最高人民会议上进行审议。

朝鲜最高人民会议在15日的会议上决定废除负责朝韩对话、协商与合作的机构，废除负责朝韩会谈和交流业务的祖国和平统一委员会、民族经济合作局以及金刚山国际旅游局。金正恩表示，作为朝韩交流合作象征的京义铁路线，其朝方区段应完全切断，以完全隔绝朝韩边境地区之间的一切联络条件，并拆除位于平壤南部关口的“祖国统一三大宪章纪念塔”等。

理由是什么

金正恩将韩国定义为“敌国”并非毫无预兆。2023年12月底，金正恩表示，朝韩关系“再也不是同族关系”，而是完全敌对关系。他强调“要重新确定对北南关系和统一政策的立场”。分析认为，金正恩15日的宣示是朝鲜重新定义朝韩关系后的进一步行动。

金正恩表示，美国及其追随势力日本和韩国的反朝对抗活动达到“史无前例”程度。如果敌人挑起战争，我们将全面动员包括核武器在内的所有军事力量，予以严惩。“战争将彻底摧毁并终结韩国，给美国带来意想不到的灾难和失败。”

金正恩强调，加强国防力量并非为了凭借先发制人实现单方武力统一，而是属于自卫权的正当防卫力量，“只要敌不犯我，我们绝对不会单方面发动战争”。“一旦面临战争威胁，我们将迅速采取行动，绝不避战。”

局势何处去

韩国总统尹锡悦16日召开国务会议时表示，韩国现届政府与历届政府都不同，一旦朝鲜发起挑衅，韩方将加倍反制。尹锡悦在元旦致辞时表示，计划在2024年上半年完成升级的韩美延伸威慑机制构建，从源头上遏制朝鲜的核导威胁。分析认为，强硬对强硬，半岛局势或进入螺旋上升的恶性循环。

美国米德尔伯里国际研究学院研究员罗伯特·卡林和齐格弗里德·哈克日前在“北纬38度网”上发表文章说，朝鲜的备战信息可能并非虚张声势。

观察人士指出，从历史经验看，美国大选年往往就是半岛局势动荡年，朝鲜以韩国而非美国为敌，是对尹锡悦政府对美政策的警告。在美国大选年、韩国地方选举年的复杂背景下，朝鲜又一次在尝试定义游戏规则。

(责编：燕勐、刘洁妍)