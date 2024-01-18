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李强同爱尔兰总理瓦拉德卡会谈

2024年01月18日08:29 | 来源：新华网
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　　新华社都柏林1月17日电（记者黄尹甲子　郑明达）当地时间1月17日上午，国务院总理李强在都柏林国宾馆同爱尔兰总理瓦拉德卡举行会谈。

当地时间1月17日上午，国务院总理李强在都柏林国宾馆同爱尔兰总理瓦拉德卡举行会谈。新华社记者 王晔 摄

当地时间1月17日上午，国务院总理李强在都柏林国宾馆同爱尔兰总理瓦拉德卡举行会谈。新华社记者 王晔 摄

　　李强表示，中爱建交45年来，双边关系保持健康稳定发展。特别是近些年，在习近平主席和希金斯总统战略引领下，中爱互惠战略伙伴关系日益深化，各领域交流与合作不断拓展，为两国人民带来了实实在在的利益。中方愿同爱方一道，发扬传统友好，筑牢政治互信，深化互利合作，更充分共享发展机遇，更好造福两国和两国人民。

　　李强指出，中方愿同爱方坚持互尊互信，努力求同存异、求同化异，加深相互理解，在重大问题上相互支持。双方要坚持互惠互利，始终将彼此看作重要合作伙伴和发展机遇，持续扩大贸易规模，加强在绿色低碳发展、可持续农业、金融等领域合作，拓展数字经济、生物医药、人工智能等创新合作，把合作的蛋糕越做越大。为便利两国人员往来，中方将给予爱尔兰单方面免签待遇。希望爱方为中国企业提供开放、公正、非歧视的营商环境。中方愿同爱方加强在联合国等多边框架内的协调合作，践行真正的多边主义，共同应对全球性挑战，推动构建人类命运共同体。希望爱尔兰为推动中欧关系健康稳定发展发挥更大作用。

　　瓦拉德卡表示，中国是爱尔兰的重要合作伙伴，两国始终坚持相互尊重、相互信任。爱方赞赏中国经济社会发展取得的巨大成就，一贯恪守一个中国原则，希望中国早日实现和平统一。爱方愿同中方扩大双向投资，加强农食、创新、绿色发展等领域合作，深化教育、文化等人文交流。爱方愿积极考虑为中国公民访爱提供更多便利，欢迎更多中国企业来爱投资兴业。爱方支持进一步深化欧中合作。

　　会谈前，瓦拉德卡为李强举行隆重欢迎仪式。李强检阅了爱尔兰仪仗队。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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