新华网芬兰凯米1月17日电（记者陈静）中远海运集团“Green Kemi”轮芬兰首航仪式15日在芬兰北部城市凯米举行。

在这艘具有冰级和极地航行能力的6.8万吨多用途纸浆船的“护送下”，芬兰芬林集团凯米工厂生产的纸浆将首载发往中国市场。

1月15日，在凯米港口拍摄的中远海运“Green Kemi”轮。记者 陈静 摄

据介绍，“Green Kemi”轮是中远海运集团旗下从事特种运输的中远海运特运为芬林集团子公司芬林芬宝新投产的凯米工厂而打造。轮船设计考虑了纸浆运输的安全需求以及适应凯米当地港口冬季航行的要求。此次首航，“Green Kemi”所装载的纸浆主要用于制造生活及包装用纸。

中国驻芬兰大使馆负责经商事务的参赞贵芸在首航仪式致辞时表示，中远海运和芬林集团的合作，有力地促进了供应链畅通和纸浆物流的加速发展，将为中芬经贸务实合作注入新动能。“Green Kemi”首航将在中芬两国之间建起一座新的合作之桥，进一步促进中芬经贸交流，增进两国人民的传统友谊。

中远海运特运总经理黄南在致辞时表示，6.8万吨冰级多用途纸浆船是为满足凯米工厂投产后的运输需求定制，“Green Kemi”轮为该系列的首制船。首航仪式标志着中远海运与芬林集团的合作进一步深化。

负责中远海运集团在欧洲地区业务的中远海运欧洲公司副总裁陈彬在首航仪式致辞时表示，中远海运致力于更好地为欧洲地区企业服务，提高产业链、供应链的稳定性和安全性，为中芬企业经贸往来提供助力。

芬林集团旗下芬林芬宝公司首席执行官伊斯莫·努西艾宁表示，与中远海运的合作为凯米工厂提供了抵达中国市场的重要物流渠道。公司深耕中国市场已经20余年，随着产能的不断增加，相信未来将更好地服务中国客户。

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