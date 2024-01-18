新华社瑞士达沃斯1月16日电 题：达沃斯聚焦人工智能 以“善治”促“善智”成共同呼声

新华社记者郭爽 陈斌杰

在瑞士达沃斯举办的世界经济论坛2024年年会上，世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布感慨说，2023年年初，生成式人工智能技术还只是个“婴孩”，不过一年时间，竟已长成“少年”。

也正因如此，“人工智能推动经济社会发展”成为今年年会的四大关键议题之一。众多与会人士表示，人工智能技术在为人类社会发展提供机遇的同时，也在安全、治理、监管、版权、伦理等多个方面带来风险和挑战。以“善治”促“善智”，坚持以人为本、普惠包容，加强国际合作，弥合“智能鸿沟”，引导人工智能朝着有利于人类文明进步的方向发展，成为各方共同呼声。

人工智能时代到来 技术是把双刃剑

ChatGPT自2022年11月底推出后，迅速掀起全球范围的大模型技术发展热潮，各国科技巨头竞相加入大模型工具竞争赛道，相关技术应用在各行各业加速落地，呈爆炸式增长。微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉在年会上说，人工智能为加速科技发展提供了新的工具，在能源转型、癌症检测等诸多方面都将发挥巨大作用。

多份研究报告指出，人工智能将成为全球经济和社会发展的重要驱动。英国巴克莱银行在年会召开前发布的报告显示，过去20年，尽管大规模部署IT技术，但全球生产力增长一直在下滑，而人工智能技术有望改变这一状况，成为未来经济增长的驱动力。麦肯锡全球研究院相关报告说，生成式人工智能有望每年给全球创造2.6万亿至4.4万亿美元经济增量。毕马威《全球首席执行官展望》报告显示，70％的高管认为生成式人工智能是他们的首要投资重点，其中大多数首席执行官预计该领域投资将在未来三到五年内获得回报。

与会各界人士也纷纷表示，人工智能在为人类的文明进步和发展提供机遇、推动科技革命和产业变革的同时，也不可避免地在安全、治理、版权、伦理等方面带来新的风险和挑战。世界经济论坛最新发布的《2024年全球风险报告》指出，无论是短期还是长期，人工智能产生的负面后果都将是全球面临的最大风险之一。

欧盟委员会主席冯德莱恩表示，虽然自己是一位“技术乐观主义者”，相信人工智能带来了“一个非常重要的机遇”，但它也带来巨大风险和挑战，必须负责任地开发和使用。

坚持普惠包容 “不让任何人落后”

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在达沃斯年会召开前夕发表博客文章说，世界即将迎来一场技术革命，这场革命可以迅速推进生产力，促进全球经济增长。然而，人工智能将影响全球约40%的就业岗位，可能让一些人失去工作，在大多数情况下，人工智能可能会加剧整体不平等，人工智能也可能影响国家内部的收入和财富分配。格奥尔基耶娃认为，政策制定者必须积极应对，以安全利用人工智能的巨大潜力，造福人类。

世界经济论坛15日发布的最新《首席经济学家展望报告》显示，近四分之三的受访经济学家预计人工智能将在2024年加速发达经济体的创新，而低收入国家在这方面的步伐滞后，可能会进一步扩大不同经济体之间的经济和技术鸿沟。

联合国秘书长技术事务特使阿曼迪普·辛格·吉尔在年会上说，人工智能技术发展最快的国家以及相关技术研究成果排名前50名的国家，没有一个来自非洲。

微软首席执行官纳德拉说：“世界最不需要的就是技术造成的鸿沟，我们需要对此保持警惕。”众多与会者也强调，特别要关注和照顾发展中国家的利益，缩小发展中国家与发达国家的技术差距，弥合智能鸿沟，共享人工智能技术发展带来的红利。沙特阿拉伯通信和信息技术大臣阿卜杜拉·斯瓦哈强调：“生成式人工智能如同电、蒸汽机或者互联网，我们不应让任何人落在后面。”

秉持多边主义精神 以“善治”促“善智”

新一轮科技革命和产业变革带来国与国间新的竞合关系，只有加强创新合作，才能形成良性竞争，激发最大活力。在年会多个人工智能技术相关主题会议上，与会者纷纷强调，任何技术进步都不能只让少数人获益，而应该为大多数人造福。

多名与会人士表示，科技发展不应该成为限制、遏制他国发展的手段，国际社会应秉持多边主义精神，加强国际合作，更加开放务实，让人工智能相关产品和贸易造福世界。美国国际商用机器公司（IBM）首席执行官阿尔温德·克里希纳指出，数字技术不可能存在物理边界，与此前的颠覆性技术相比，人工智能的发展速度要快数倍，正在为人类社会带来巨大变革。

韩国总理韩德洙呼吁各国、各相关机构等共同努力，将人工智能的负面因素最小化，将正面因素最大化。他表示，为让人工智能成为真正最大的“稳定器”，人工智能相关产品和服务的贸易应该更加开放。

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