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伊拉克就伊朗袭击向联合国提出申诉

2024年01月18日08:27 | 来源：新华网
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　　新华社巴格达1月17日电（记者段敏夫　李军）伊拉克外交部17日发表声明说，伊拉克已于16日就伊朗袭击伊拉克库尔德自治区（库区）首府埃尔比勒向联合国安理会提出申诉。

　　声明说，伊拉克常驻联合国代表16日分别致函联合国秘书长和安理会主席，就伊朗发射导弹袭击埃尔比勒提出申诉。伊拉克在申诉中说，伊朗方面的袭击行为是对伊拉克主权、领土完整和人民生命安全的公然侵犯。

　　伊朗伊斯兰革命卫队15日发表声明说，为回应伊朗近期所受袭击，革命卫队当天不仅用导弹打击了叙利亚境内“伊斯兰国”等多个极端组织目标，还对伊拉克库区首府埃尔比勒发动导弹攻击，摧毁了以色列情报和特勤局（摩萨德）设在埃尔比勒附近的分支机构以及当地“反伊朗恐怖组织”。

　　库区安全委员会16日发表声明说，伊朗伊斯兰革命卫队15日夜向埃尔比勒发射多枚导弹，造成至少4名平民死亡、6人受伤。伊拉克外交部16日发表声明，谴责伊朗方面的袭击行为，表示将采取一切法律措施应对此次袭击，包括向联合国安理会提出申诉。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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