新华社北京1月17日电 世界经济论坛2024年年会于1月15日至19日在瑞士达沃斯举行。来自全球2800多名政界、商界、学界和媒体代表深入探讨世界经济的未来，中国角色备受瞩目。多位与会人士表示，看好中国经济发展前景及其对世界经济的积极影响。

将继续成为增长引擎

作为世界第二大经济体，中国在全球政治、经济、科技创新等领域都扮演着不可或缺的角色。世界经济论坛总裁博尔格·布伦德近日在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时表示，中国将继续成为全球经济增长的重要引擎。

1月9日，在瑞士日内瓦，世界经济论坛总裁博尔格·布伦德接受新华社记者专访。新华社记者连漪摄

布伦德看好中国经济发展前景。他表示，中国有足够的政策工具来提振经济。中国正在从基于投资和基础设施等的增长，转向基于电动汽车等新领域的增长。中国正经历一个从出口向服务和数字贸易转变的时期，同时中国也是可再生能源相关设备的重要生产国。

谈到今年年会主题“重建信任”，布伦德说，全球范围都存在国家之间信任缺失和商业竞争加剧的情况。中国不仅在全球经济和贸易方面扮演重要角色，而且为建设一个更加和平的世界发挥积极作用，将为推动各国重建信任作出贡献。

他认为，中国的许多举措对全球有重大意义，如中国在多边贸易谈判和政府间气候变化问题谈判中发挥着重要作用，中国与“全球南方”国家保持紧密合作等，在维护全球和平安全中发挥越来越关键的作用。

1月16日，在瑞士达沃斯，与会者在“大连之夜”招待会上合影。新华社记者连漪摄

联合国贸发会议资深经济学家梁国勇表示，中国经济体量巨大，对世界经济增长的贡献率约为三分之一。以这样的体量推进高水平开放，将对促进国际经贸发展和世界经济增长产生积极效应。

增速远超世界平均水平

世界经济论坛10日发布的《2024年全球风险报告》指出，未来几年，经济不确定性将持续存在，经济和技术鸿沟将不断扩大。

全球管理咨询公司麦肯锡中国区主席倪以理日前表示，2024年世界经济充满不确定性，但中国经济仍保持良好的基本面。

倪以理认为，中国经济和企业在过去两年中韧性显著提升。考虑到中国经济的体量，中国经济增速已经“远超”其他主要经济体增速的平均水平，整体经济势头良好。

随着中国加大对制造业和可再生能源技术的投入，一系列提振经济的举措已开始发挥作用并显现成效。倪以理表示，中国拥有强大的创新能力和勤劳、高素质的劳动力，他对中国经济长期健康发展充满信心。

全球首台16兆瓦大容量海上风电机组在福建北部海域安装完成（2023年6月28日摄，无人机照片）。新华社记者林善传摄

将继续在中国投资

美国私募股权投资巨头凯雷投资集团联合创始人鲁宾斯坦在世界经济论坛年会期间接受新华社记者专访时表示，过去一年中，中国政府采取积极措施应对经济挑战，相信中国经济在未来一到两年会有亮眼的表现。

凯雷集团资产管理规模约2600亿美元。鲁宾斯坦表示，中国市场仍有许多优质的投资机会，凯雷集团将继续在中国投资。

鲁宾斯坦表示中国正在加大对可再生能源领域的投资，凯雷集团深度参与可持续发展领域的投资，并正在筹备一个该领域的大型投资项目。

国际知名会计师事务所德勤中国主席蒋颖告诉新华社记者，通过进一步开放市场、促进国际贸易和投资，中国为全球经济增长和就业创造更多机会。

这是1月16日拍摄的雪后瑞士达沃斯小镇。新华社记者孟鼎博摄

总部位于瑞士日内瓦的世界经济论坛是以研究和探讨世界经济领域存在的问题、促进国际经济合作与交流为宗旨的非官方国际性机构。其前身是1971年由施瓦布创建的“欧洲管理论坛”。1987年，“欧洲管理论坛”更名为“世界经济论坛”。（记者：陈斌杰、彭卓、陈俊侠、康逸、陈文仙、连漪；报道员：玛蒂娜·福斯；剪辑：周啸天；编辑：刁泽、周啸天、杜逾舸、徐力宇）

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