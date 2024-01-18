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美国重新认定也门胡塞武装为恐怖组织

2024年01月18日06:51 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿1月17日电（记者邓仙来）美国政府17日宣布将也门胡塞武装重新列为“特别认定全球恐怖分子”实体，相关制裁措施将于30天后生效。

　　美国总统国家安全事务助理沙利文当天发表声明说，为应对也门胡塞武装持续的威胁和袭击，美国将胡塞武装列为“特别认定全球恐怖分子”实体，以阻止恐怖分子向其提供资金，进一步限制胡塞武装进入金融市场，并追究其袭击往来红海和亚丁湾商船的责任。如果胡塞武装停止袭击，美国将立即重新评估这一决定。

　　沙利文说，美方制裁将于30天后生效，一系列豁免措施将在制裁生效前部署到位，以防止制裁对也门人民产生负面影响。

　　一名美国政府高级官员当天在媒体吹风会上说，为减少制裁对也门人民的负面影响，美国财政部将允许涉及民生领域的交易照常进行，包括旨在提供食品、药品、医疗设备和燃料的交易等。

　　也门政府17日发表声明欢迎美国认定胡塞武装为恐怖组织，并敦促胡塞武装停止“恐怖主义行径”，放弃暴力，接受联合国提出的和平建议。

　　也门胡塞武装发言人阿卜杜勒-萨拉姆同日发表声明说，美国的这一决定完全出于政治目的，对胡塞武装“没有实质影响”，反而会加强其“支持巴勒斯坦人民的决心”。

　　2021年1月，特朗普政府将胡塞武装列为“外国恐怖组织”和“特别认定全球恐怖分子”实体。同年2月，新上台的拜登政府以也门人道主义形势严峻为由，撤销把胡塞武装列为“外国恐怖组织”和“特别认定全球恐怖分子”实体的认定。（参与记者：王尚）

(责编：白宇、卫嘉)

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