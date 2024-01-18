本报记者 张矜若 孙广勇

泰中罗勇工业园是中国首批境外经贸合作区之一，目前入园中国企业近250家，泰籍员工约5万人。图为泰中罗勇工业园一景。

本报记者 孙广勇摄

通用橡胶（泰国）有限公司年产各类轮胎共计730万套。图为泰籍员工在汽车轮胎生产线上工作。

本报记者 孙广勇摄

“我是泰国北部大山里长大的孩子，到中国企业工作让我的生活发生了翻天覆地的变化。”35岁的侬努对记者说。侬努和丈夫都在位于泰国首都曼谷东南100多公里处的泰中罗勇工业园工作，是园内企业通用股份子公司通用橡胶（泰国）有限公司最早聘请的一批泰籍员工。

成立于2006年的泰中罗勇工业园是中国首批境外经贸合作区之一。共建“一带一路”倡议提出10年多来，工业园区进入快速发展期，目前已经吸引了近250家中国企业入驻，5万余名泰籍员工在这里工作。在中泰高质量共建“一带一路”的过程中，这些员工收获了实实在在的获得感和幸福感。

“有力拉动了就业和出口创汇”

走进泰中罗勇工业园，运输车辆往来穿梭，办公楼、厂房、仓库林立，进驻这里的近250家中国企业涵盖汽摩配件、新能源、新材料、智能家居、机械电子等领域，累计工业总产值超300亿美元。

最近几个月，泰中罗勇工业园总裁赵斌十分忙碌，最忙的时候一天需要接待10家来考察的企业。“2023年来考察的企业有700多家，目前已有约30家中国企业完成在园区项目二区的注册立项。”赵斌说。

泰中罗勇工业园总规划面积20平方公里，其中项目一区12平方公里，入驻企业基本处于饱和状态。项目二区计划开发8平方公里，首期4平方公里正在开发建设及招商。园区成为中泰产能合作的重要平台与载体，也是中企在东盟最大的产业集群中心与制造出口基地。赵斌介绍，制造业是园区的招商重点目标。现在园区已加快项目二区开发进度，正积极完善基础设施建设配套。

泰中罗勇工业园在中国—东盟合作发展的沃土里萌芽、成长。共建“一带一路”倡议提出后，园区的发展更是驶入“快车道”。截至目前，进驻园区的企业带动中国对泰国投资超48亿美元，占中国对泰国制造业投资比例超过40%，成为中泰产能合作的典范。赵斌表示，园区吸引了一些行业领先的中国企业来泰投资，“直接带动了相关上下游企业来泰投资，推动泰国构建相对完整的产业链。中国企业出海投资促成的供应链重构，也增进了区域产业合作。”

在泰中罗勇工业园泰国投资方安美德集团总裁邱威功看来，“工业园有力拉动了就业和出口创汇，为罗勇府乃至泰国的经济社会发展注入了强大动力。”

“在这里工作让我对未来充满信心”

润阳光伏科技（泰国）有限公司（以下简称“润阳光伏”）是2020年进驻泰中罗勇工业园的光伏企业，专注于高效太阳能电池片的研发和生产，产品主要针对海外市场。“中国的光伏技术世界领先，企业订单量在逐步攀升。”润阳光伏制造部运营副总监李海波告诉记者，公司目前有员工2000人左右，是泰国规模较大的光伏企业之一。

记者走进润阳光伏的生产车间时，正赶上员工午休。泰国多雨，为方便员工用餐，企业将食堂转移至工作区附近，让员工拐个弯儿就能吃到可口的饭菜。29岁的泰国小伙差育蓬2022年从北京大学学成归国，来到润阳光伏工作。他十分喜爱这家公司团结友好的氛围，“刚来时我不太熟悉业务，许多老员工都主动帮忙。公司也给予我充分的成长空间。”差育蓬自豪地说，他结合实际工作需求提出的“建设生产报修系统”被公司采纳，目前系统研发进度已达80%。

2020年1月，通用股份子公司通用橡胶（泰国）在泰中罗勇工业园正式开业。经过几年发展，企业开拓了稳定的销售网络，每年能生产730万套汽车轮胎，保持着产销两旺的好势头。公司副总经理李凯介绍，公司产品以出口欧美为主，在东南亚多国也有不少订单。

“目前公司泰籍员工有1500多人。初次聘用的员工技能基础各不相同，我们开展系统性、阶梯式培训，让他们快速适应工作环境。”李凯表示。主要负责公司行政与后勤业务的侬努说：“目前我和丈夫每个月可以拿到7万泰铢（1元人民币约合4.95泰铢）工资，还有其他补贴，在这里工作让我对未来充满信心。”如今，侬努和丈夫通过银行贷款在曼谷和罗勇各买了一块地，家里的汽车也升级换代。

“当前，园区内有5万余名员工，其中90%是本地员工。等到园区项目二期开发完成后，整个园区预计能容纳500家企业，带动超过10万人就业。” 赵斌说。

“为泰国经济注入新活力”

泰中罗勇工业园位于泰国“东部经济走廊”的核心区域。近年来，泰国政府大力推动“东部经济走廊”建设，即在东部沿海的差春骚、春武里和罗勇三府设立经济特区，通过大力发展基础设施及实行一系列投资优惠政策吸引高附加值产业落户，发展高新产业，促进泰国经济转型升级。作为高质量共建“一带一路”的排头兵，中泰目前正加快中泰铁路建设，拓展数字经济、绿色发展、新能源等领域合作。

中国连续10年是泰国第一大贸易伙伴，2022年中泰贸易额达1350亿美元，同比增长3%。2022年，中国再次成为泰国最大外资来源国。“泰中共建‘一带一路’合作不断深化，吸引了更多中国企业参与‘东部经济走廊’建设，也给泰中罗勇工业园带来巨大发展机遇。”泰国国家研究院泰中战略研究中心副主任唐隆功·吴森提兰谷表示。

“泰中两国友好关系源远流长，两国人民像亲友一样互相支持。”泰国总理赛塔说，泰国具有良好的营商环境，希望与更多中国企业合作共建“一带一路”项目，加强两国贸易往来，推动双边关系不断发展。

泰国法政大学经济学院副教授阿颂西认为，“东部经济走廊”战略与共建“一带一路”倡议高度对接，来自中国的投资、贸易和技术对促进泰国经济发展至关重要，将为泰国经济注入新活力。中国驻泰国大使馆经济商务处公使衔参赞王立平表示，越来越多优秀的中国企业乘着共建“一带一路”的东风，在泰国落地生根，中泰经贸合作迎来新的机遇期。

（本报曼谷1月17日电）

制图：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2024年01月18日 02 版）

(责编：白宇、卫嘉)