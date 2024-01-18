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多哥总统福雷会见王毅

2024年01月18日04:14 | 来源：新华网
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新华社洛美1月17日电（记者孙毅）当地时间1月17日，多哥总统福雷在洛美会见到访的中共中央政治局委员、外交部长王毅。

福雷请王毅转达对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿，高度评价多中关系和务实合作，表示在中非合作论坛框架下，多哥和非洲各国基础设施建设得到大发展。非洲经济实现提速，安全更有保障，人民得到实惠，这些都离不开中国的长期无私帮助。多哥赞赏中方在国际上主持公道，反对干涉非洲内政，为非洲和平发展发挥了不可或缺作用。非洲人民需要中国这样的朋友，照顾非洲实际，倾听非洲诉求，从不将自己意志强加于人。作为非中合作的受益者，多哥永远相信中国，将坚持弘扬友好传统，深化各领域合作。当今世界动荡不定，非洲和平发展面临新挑战，更加需要中国的支持和加强非中合作。

王毅转达习近平主席的亲切问候，表示中多友谊由老一辈领导人缔造，历久弥新，成为南南合作的典范。中方将同多方加强发展战略对接，支持多哥实现可持续发展。中国理解非洲、相信非洲，只要非洲团结起来，独立自主、联合自强，找到适合自身国情的发展道路，就能够克服困难，创造新机。21世纪是发展中国家振兴的世纪。中国将始终同非洲坚定站在一起，支持非洲加快自主发展，推动中非合作提质升级，让更多中非合作成果惠及多哥和非洲各国。

王毅说，中国为发展中国家探索符合自身国情的发展道路提供了借鉴。我们愿同非洲分享发展经验和机遇，实现中国和非洲共同的现代化。

同日，王毅还分别同多哥总理多贝、外长迪塞举行会见会谈。

(责编：卫嘉、白宇)

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