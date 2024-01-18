新华社洛美1月17日电（记者孙毅）当地时间1月17日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在洛美同多哥外长迪塞举行会谈。

迪塞说，再次欢迎王毅外长不远万里来访，中国外长到访具有特殊重要意义。多方高度赞赏中国几十年来坚持外长开年首访非洲的优良传统。我愿再次强调，多哥永远坚定站在中国一边，恪守一个中国原则，支持中方维护主权安全和领土完整。

迪塞表示，多中友谊历史悠久，务实合作成果丰硕。感谢中方长期以来有力支持多哥经济社会发展。多哥将按照福雷总统和习近平主席的擘画指引，加强同中方发展战略对接，进一步深化各领域务实合作。面对非洲大陆和次区域面临的复杂严峻挑战，多哥期待同中方加强战略合作，共同维护和平稳定。

王毅说，再次感谢外长先生昨晚专程赴机场迎接，你一见面就表达对一个中国原则的坚定支持，充分彰显了多哥政府和人民对中国的友好感情和中多相互支持的真正伙伴关系。长期以来，中多打造了平等相待、互利合作的典范，也成为中非团结友谊的象征。在两国元首指引下，中多关系保持稳定发展势头，务实合作硕果累累，为两国人民带来切实好处。中方愿同多哥拓展全方位合作，实施好共建项目，助力多哥加快发展，共同迈向现代化。

王毅表示，中方赞赏多哥坚持泛非主义，积极斡旋次区域热点问题，支持多哥在国际和地区事务中发挥更大作用，预祝多哥举办一届成功的泛非大会。非洲是充满希望的大陆，是多极世界中的独立一极，中方支持非洲国家坚持独立自主，谋求联合自强，将非洲的命运掌握在自己手中。在多哥和非洲各国实现发展振兴的历史进程中，中国将始终是非洲可以信赖和倚靠的长期战略伙伴，将全力支持非洲探索非洲式现代化道路，携手共创中非合作更加美好的前景。

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