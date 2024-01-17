当地时间1月16日晚，中国驻美国使馆举办纪念中美建交45周年暨新春招待会。人民网记者 李志伟摄

人民网华盛顿1月17日电 （记者李志伟）当地时间1月16日晚，中国驻美国使馆举办纪念中美建交45周年暨新春招待会。中国驻美国大使谢锋出席并致辞。

谢锋在致辞中表示，新年伊始，习近平主席和拜登总统就中美建交45周年互致贺信，高度重视中美建交的历史性意义，高度评价中美关系取得的历史性成就，高度期待继续稳定和发展中美关系。过去45年，是中美关系风雨兼程、砥砺前行的45年，也是中美关系造福两国、惠及世界的45年，蕴含的历史经验应该认真汲取。

谢锋表示，首先，中美不打交道行不通，对话合作、互利共赢是目标方向。中美关系已经成为世界上最重要的双边关系，没有之一，两国合作领域之广、利益交融之深、辐射影响之大前所未有。中美脱钩是不可能的、也不会有赢家。第二，想改造对方不切实际，相互尊重、求同存异是基本前提。中国既不会成为美国，也无意挑战或取代美国，更不会干涉美国内政，而愿意同美国做伙伴、做朋友。美方也应该尊重中国的发展道路，尊重中国的核心利益，尊重中国人民追求美好生活的权利。第三，冲突对抗谁都无法承受，和平共处、管控分歧是底线原则。

谢锋强调，台湾问题是中美关系中最重要、最敏感、最具爆炸性的问题，台海局势不稳，中美关系难安。中美建交公报白纸黑字明确指出，美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府。维护台海和平稳定最符合中美双方利益，中美三个联合公报是最重要“护栏”，遏制“台独”这个祸根乱源是最紧迫任务。

谢锋指出，中美关系的昨天已经成为国际关系浓墨重彩的篇章，中美关系的明天有待两国人民接续书写。习近平主席和拜登总统在旧金山举行历史性会晤，开辟了面向未来的“旧金山愿景”，为中美探寻新时期正确相处之道指明了方向。一是要对历史负责，汲取历史智慧，把握中美关系正确方向。二是要对人民负责，多做造福人民的好事实事。三是要对世界负责，提供更多稳定性确定性。在你追我赶、公平竞争中，比一比谁能把自己的国家治理得更好，赛一赛谁能为这个世界作出更多贡献，拼一拼谁能为各国人民增添更多福祉。

美国国务院亚太事务助卿康达现场宣读美国国务卿布林肯对中美建交45周年的贺辞。布林肯在贺辞中表示，自1979年建交以来，美中关系已成为世界上最重要的双边关系，过去几十年直至现在都在塑造历史。美中双方认识到需开展直接、坦诚接触，以探索合作可能，管控分歧，确保竞争不演变成冲突。过去一年经过双方共同努力，两国重启高层交往，保持沟通渠道畅通，减少误解误判，在事关两国和世界人民利益的问题上取得了实质进展。

美中关系全国委员会会长欧伦斯、美中贸易全国委员会会长艾伦分别在致辞中回顾了两国建交历程，向45年前两国老一辈领导人以非凡的政治勇气和远见卓识作出这一历史性抉择表示崇高敬意。欧伦斯强调美中关系对于两国和世界的重要意义。艾伦表示期待中国进一步扩大开放，美国商界将继续发挥自身作用，支持两国政府发展双边关系，为美中两国人民带来更多福祉。

美国前驻华大使芮效俭、普理赫、雷德、洪博培、骆家辉、博卡斯、布兰斯塔德分别发来致辞，表达对中美建交45周年的热烈祝贺和对中国人民的新春祝福。大使们回顾了两国建交历程和自身在华经历，表示美中关系已成为世界上最重要的双边关系，不仅攸关两国人民福祉，而且牵动整个世界。双方应共同承担起发展好两国关系的重要使命，在新的一年推动双边关系取得更多进展。

在活动现场，来自华盛顿中国民族乐团、肯尼迪艺术表演中心、美国天主教大学的艺术家们举行了中西合璧的音乐会。现场来宾还共同观看了《历经风雨，砥砺前行——探索中美两国正确相处之道》主题视频。

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