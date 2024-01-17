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中国驻纽约总领馆举行“欢乐春节”启动仪式

2024年01月17日18:47 | 来源：新华网
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新华社纽约1月16日电（记者刘亚南 杨士龙）中国驻纽约总领馆16日晚举行2024年美国东部地区“欢乐春节”启动仪式，来自领区内的200多名嘉宾和媒体代表出席活动。

中国驻纽约总领事黄屏用“家”“希望”和“幸福”三个关键词阐释春节的含义。他在致辞中表示，春节在2024年成为纽约州公立学校的一个假日，春节现在也是联合国假日，今年春节更加受到人们的欢迎。

加强人文交流是中美元首去年11月在旧金山会晤时达成的共识之一。黄屏说：“我们需要加倍努力把‘旧金山愿景’变成现实。与合作伙伴庆祝春节是切实行动之一。我们在欢度龙年春节的同时，也在为增进两国人民之间相互理解和加强两国关系作出贡献。”

来自纽约爱乐乐团、新泽西交响乐团、纽约大都会艺术博物馆、费城艺术博物馆、布鲁克林篮网队母公司BSE全球和华美协进社等机构的代表介绍了各自庆祝春节的活动。纽约爱乐乐团的艺术家还在启动仪式上现场演奏了贝多芬的乐曲。

今年春节期间，纽约总领馆领区内将举行逾20场新春庆祝活动，包括音乐会、点灯仪式、展览、家庭日、摄影大赛、文旅推介和冰雪嘉年华等。

(责编：于洋、张悦)

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