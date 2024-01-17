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中国春节文化走进约旦校园

2024年01月17日18:45 | 来源：新华网
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新华社安曼1月17日电（记者何奕萍）约旦费城大学孔子学院与安曼中国文化中心16日在约旦费城大学举办“2024年中国春节进校园文化体验日”活动，吸引了300多名学生前来参加。

中国驻约旦大使馆文化参赞史未在活动中致辞说，春节是中国最重要的传统节日，是中国人辞旧迎新、阖家团圆的日子。中国人和约旦人都非常重视家庭和亲情，这是两国文化相通的地方。随着中国文化国际影响力的不断提升，春节日益成为一个国际化的节日，希望学生们通过丰富多样的互动体验活动，进一步加深对中国文化的了解。

当天，参与活动的学生们吃饺子、赏茶艺、学习使用筷子，体验剪纸、书法、古筝弹奏等体现中国传统文化的活动。

来自费城大学孔子学院三年级的学生穆罕默德·萨拉马说：“我非常喜欢中国文化，尤其是书法，非常漂亮，如同绘画艺术。”萨拉马说，在学习中文之前，他对中国知之甚少，但是三年的学习为他打开了一扇广阔的大门。

同样来自费城大学的学生迈赫拉说，她是从社交媒体上知道这个活动的，虽然不是学习汉语的学生，但对中国文化很感兴趣，中国文化内容丰富，非常吸引人，希望不久的将来能去中国看看。

(责编：于洋、张悦)

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