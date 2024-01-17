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热点问答｜朝鲜为何要废除朝韩事务机构

2024年01月17日08:59 | 来源：新华网
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　　新华社首尔1月16日电　热点问答｜朝鲜为何要废除朝韩事务机构

　　新华社记者王超

　　据朝中社16日报道，朝鲜第十四届最高人民会议第十次会议15日在平壤举行。朝鲜最高人民会议当天发布决定，废除祖国和平统一委员会、金刚山国际旅游局等朝韩事务机构。

　　朝鲜为何做出这项决定？朝韩关系怎会如此紧张？未来半岛局势将走向何方？

　　朝鲜为何做出这项决定

　　今年伊始，朝鲜半岛继续呈现贯穿去年全年的紧张态势。朝韩不仅继续互相释放敌意，还在边境附近地区持续举行演习，导致紧张态势骤然升温，直至朝鲜决定废除祖国和平统一委员会等朝韩事务机构。

　　在言论上，韩国总统尹锡悦2024年元旦发表新年致辞表示，今年上半年将完成升级的韩美“延伸威慑”体系的构建工作。朝鲜劳动党中央委员会副部长金与正次日表示，韩方言论为朝方加速获取更具压倒性的核战斗力再次提供正当性。朝鲜最高领导人金正恩日前进一步表示，韩国是朝鲜的“主要敌人”。截至15日召开的第十四届最高人民会议第十次会议，朝鲜已将韩国定为“最敌对国家”。

　　行动上，韩朝开年分别举行军事演习，导致对峙态势持续加剧。新年伊始，韩国陆军在韩朝边境实施炮击演练和机动演习，旨在确保“随时决战态势”。朝鲜人民军5日起在该国西南海域多次进行实弹射击演习。韩军5日亦实施海上射击训练加以回应。延坪岛、白翎岛等附近区域还根据韩军方要求，当天两次向当地居民下达疏散令。

　　朝韩关系怎会如此紧张

　　今年朝鲜半岛地区的紧张局势可追溯至去年频发的各类重大事件。

　　去年4月底，美韩发表《华盛顿宣言》，宣布成立“美韩核磋商小组”机制。去年7月和12月，美韩两次举行“核磋商小组”会议，借机扩大美韩核危机磋商，新增美韩军事训练和模拟演习。更有甚者，美国去年在朝鲜半岛地区恢复并扩大部署战略核资产，美军核动力航母、核潜艇和可携带核武器的战略轰炸机纷纷现身半岛地区。

　　除美韩联动外，美日韩三方也围绕半岛局势加紧整合。三国不仅推动朝鲜导弹情报共享机制，举行海上演习，还借助去年8月举行的美日韩领导人戴维营会晤，加紧拼凑三国军事同盟。

　　去年9月，朝鲜最高人民会议召开会议，审议并通过宪法修改补充案，将核武力政策写入宪法。金正恩强调此举旨在保证国家生存权和发展权，遏制战争，维护地区和世界和平与稳定，具有深远而重大的意义。

　　据朝中社报道，在去年年底召开的劳动党八届九中全会上，金正恩指出，美国及其追随势力的反朝对抗活动达到“史无前例”程度，半岛局势由此濒临更难以预测的危险状态。

　　未来半岛局势将走向何方

　　根据金正恩在劳动党八届九中全会上所作报告，朝韩关系“再也不是同族关系”，而是完全敌对关系。

　　在今年1月15日举行的朝鲜第十四届最高人民会议第十次会议上，金正恩不仅再次重申这一说法，还要求通过修宪界定朝韩关系。据朝中社报道，金正恩在施政演说中就朝韩关系表示，此次会议“给近80年的北南关系史画上句号”。他进而指出，鉴于朝鲜将韩国定为“最敌对国家”，朝鲜有必要在宪法中反映。

　　有分析指出，朝鲜对朝韩关系的最新界定说明，朝鲜已把韩国列为可能发生战争的主要交战国来看待，对韩国尹锡悦政府执政期间的朝韩和解已不抱期待。

　　此外，金正恩在15日会议上表示要明确划定朝韩边界线，不接受“北方界线”。据韩联社报道，韩方表示将坚定捍卫和守护该界线。有分析指出，朝韩划界问题最大的争议点就是“北方界线”。朝韩双方的最新相关表态可能预示着，在“北方界线”附近发生对峙甚至冲突的风险有所增加。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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