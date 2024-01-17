人民网柏林1月16日电 （记者徐馨）2024年德国法兰克福家纺展于1月12日在法兰克福展览馆圆满结束，共吸引来自130个国家和地区的46000名参展观众莅临现场。同时，共有来自60个国家和地区的2838名参展商参与其中，较上届增长25%。中国展团的参展商多达918家，再次成为参展企业数量最多的国家。

本届家纺展已经恢复到疫情前的规模，共开启17个展馆，包罗了各类家纺细分产品专区及向来受到欢迎的欧洲馆和亚洲馆。除了精彩纷呈的行业演讲、导览活动和研讨会外，家纺展聚焦未来几十年最为重要的两个关键主题：可持续生产以及人工智能。展会上首次就AI在纺织品中的应用以及利用AI分拣技术将纺织废料回收加工成新的纱线提供了精彩的现场展示。在家纺流行趋势区，观众的纺织品设计创意还可以通过AI等工具在互动站中得以实现。

法兰克福展览集团董事会成员白德磊表示：“这场全球纺织市场盛会在参展商的满满热情中画上了完美句号。2024年，展览面积、参展商数量和观众数量的猛增清晰地展现了这一全球家居及商用纺织品领域领先贸易展的强劲发展态势，也为可持续发展和人工智能驱动的纺织业树立了崭新的行业标杆。”

今年家纺展参展商国际化程度提高至95%，排名前十的参展国家分别是中国、印度、土耳其、巴基斯坦、意大利、德国、西班牙、葡萄牙、英国和荷兰。在参展观众方面，来自中国、德国、印度、日本、克罗地亚、马其顿、巴基斯坦、斯洛伐克和塞浦路斯的参展观众数量也较以往有所增加，来自德国本土参展观众的数量增长约在10%左右。

法兰克福展览（香港）有限公司董事总经理温婷表示，法兰克福家纺展为中国企业提供了一个家纺行业商贸平台，协助他们重新连接世界各地的专业买家和上下游供应商。今年有918家中国企业来到法兰克福参展，比2020年多了近六成， 国内参展商的总参展面积也达到了17000平方米以上，比2020年增加了超过三成五。所以无论是参展商数量或参展规模方面，今年都创下了新的记录。

中国纺织工业联合会副会长梁鹏程表示，中国是世界排名第一的纺织生产大国、制造大国和消费大国。在整个纺织产品的供应链上，中国的地位一直是举足轻重，我们整个的产业链体系非常完备，从纺纱织造到面料的印染，以至服装、家用纺织品、产业用纺织品这三个终端，都是非常完备的。因此，不管是在欧美市场也好，在其他几个主要的消费市场也好，中国纺织产品的地位应该是不可替代的。

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