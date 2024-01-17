当地时间1月16日，国务院总理李强在瑞士达沃斯出席世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布主持的午餐会，同跨国公司负责人进行交流。新华社记者 丁海涛 摄

新华社瑞士达沃斯1月16日电（记者陈斌杰 许可）当地时间1月16日，国务院总理李强在达沃斯出席世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布主持的午餐会，同跨国公司负责人进行交流。

李强表示，跨国公司是中国改革开放的参与者、见证者、受益者。中国经济长期向好的总体趋势不会改变，将为各国企业提供更多发展新机遇。投资中国就会有丰厚的回报、更好的未来。

李强指出，当前形势下，碎片化地各自为战只会使世界经济复苏更加困难。中方反对各种形式的阵营分裂和对抗，中国对外开放的大门将越开越大。我们欢迎外国企业来华投资兴业，愿认真研究和解决外资企业在华经营中遇到的困难和问题，落实好外资企业国民待遇，创造稳定、公平、可预期的良好营商环境。希望大家继续用好中国发展带来的机遇，在中国实现更好更大的发展。

沃尔玛、摩根大通、英特尔、巴斯夫、大众、西门子等14家跨国公司负责人参加午餐会。他们表示，多年来投资中国市场取得巨大成功，对中国经济发展充满信心，愿继续深化对华合作，坚持在中国发展，为中国发展作出贡献。

(责编：燕勐、刘洁妍)