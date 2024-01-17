人民网阿布贾1月16日电 （记者姜宣）1月16日，尼日利亚联邦众议院尼中关系委员会主席贾法鲁·雅库布在接受人民网记者专访时表示，台湾是中国领土不可分割的一部分，尼日利亚将继续坚持一个中国原则，坚决反对任何“台独”分裂活动，反对外国干涉中国内政，全力支持中国为实现和平统一所作的努力。

贾法鲁表示，自1960年独立以来，尼日利亚的外交政策原则历来以不结盟为基础，将坚持所有国家一律平等，坚持不干涉别国内政，坚持多边主义和关注非洲作为外交战略，这些原则从未改变。与中国一样，尼日利亚从未希望主宰或干预任何国家的内政，尊重所有国家的主权，因此得到了非洲和世界其他地区国家的认可。

贾法鲁说，中国台湾地区在近期选举中任何“寻求独立的诉求”不仅违背了尼日利亚对华外交原则，也否定了关于中国主权的一切科学原则。我谨代表尼日利亚联邦众议院尼中关系委员会重申，尼日利亚一贯坚持一个中国原则，坚持“世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府”。尼日利亚坚决反对任何“台独”分裂活动，反对外国干涉中国内政，全力支持中国为实现和平统一所作的努力。

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