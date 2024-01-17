新华社华沙1月16日电（记者张章 张琨）在波兰和乌克兰边境举行抗议活动的波兰卡车司机16日与波兰政府达成协议，同意将阻碍边境正常通行的抗议活动暂停至3月1日。

代表政府签署协议的波兰基础设施部长克利姆恰克表示，协议签署不意味着对话的结束，“相反，我们将开始非常紧张且建设性的对话，以期能取得实质性结果”。

波兰一家卡车运输公司老板、抗议活动领导者之一拉法尔·梅克勒表示，抗议活动将暂停至3月1日，但如果卡车司机要求不能得到满足，抗议活动将会重新开始。

根据协议，波兰政府承诺将寻求改变欧盟相关政策、为波兰运输公司争取欧盟资金支持和加强波乌边境管控措施等，卡车司机则同意暂停在波东南部科尔乔瓦、赫雷本内和多罗胡斯克三个边境口岸村庄的抗议活动。

为抗议欧盟给予乌克兰运输企业的特殊待遇，波兰卡车司机从去年11月6日开始在波乌边境举行抗议活动，导致大量卡车在两国边境口岸通行受阻。乌克兰政府对此表示不满，欧盟则要求波兰政府尽快恢复波乌边境通行畅通。波兰新政府去年12月上台后承诺解决这一问题，并与抗议者举行多次谈判。

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