新华社布达佩斯1月16日电（记者陈浩）斯洛伐克总理菲佐16日在匈牙利首都布达佩斯表示，斯洛伐克不支持限制匈牙利在欧盟的权利，并在欧盟预算、对乌克兰援助等问题上支持匈牙利的建议。

匈牙利总理欧尔班当天与到访的菲佐举行会谈。菲佐在会谈后举行的联合新闻发布会上表示，反对任何“旨在惩罚争取国家主权和独立的国家”的措施。匈牙利在欧盟的权利只有在所有成员国达成共识的情况下才能受到限制，而他绝不会同意这样的“攻击”。废除成员国的否决权并在重要的安全和政治问题上引入“特定多数同意”决策机制将是“欧盟终结的开始”。匈牙利关于欧盟预算和对乌克兰援助的建议“明智且合理”，斯洛伐克将支持这些建议。

欧尔班表示，定于2月1日举行的欧盟峰会将聚焦进一步援助乌克兰和对欧盟预算的修改。他说，对乌克兰的进一步援助“不应损害欧盟预算”。他建议在欧盟预算外为乌克兰创建一个金融工具，并表示匈牙利愿从国家预算中贡献自己的份额。

欧尔班说，匈牙利和斯洛伐克关系正处于最好时期，两国利益在“至少在99%的情况下”是一致的，主权对两国都至关重要。双方在经济和能源安全方面相互支持，斯洛伐克是匈牙利第三大贸易伙伴，匈牙利确保向斯洛伐克供应石油的过境路线，而匈牙利四分之一的电力进口来自斯洛伐克。双方同意制定第二个双边合作计划，并决定成立一个委员会负责协调该计划。

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