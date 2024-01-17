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巴基斯坦谴责伊朗侵犯领空致人员死伤

2024年01月17日08:30 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡1月17日电（记者蒋超）巴基斯坦外交部17日说，巴方强烈谴责伊朗侵犯巴领空导致人员死伤。

　　巴外交部当天凌晨发表声明说，伊朗无端侵犯巴领空导致2名儿童死亡、3名女孩受伤。这一侵犯巴主权的行为“完全不可接受，可能产生严重后果”。尽管巴伊两国存在多种沟通渠道，但仍然发生了这一非法行为。

　　声明说，巴方已在伊朗首都德黑兰向伊外交部有关高级官员提出强烈抗议，巴外交部召见了伊朗驻巴大使馆临时代办，表达对伊方公然侵犯巴主权的最强烈谴责，并表示“由此产生的后果责任将由伊方承担”。

　　声明说，巴方一贯认为，恐怖主义是本地区所有国家面临的共同威胁，需要采取协调行动加以应对。这种单边行为不符合睦邻友好关系，严重损害双边互信。

　　伊朗塔斯尼姆通讯社16日晚报道说，恐怖组织“正义军”在巴基斯坦境内的2个重要据点当天被导弹和无人机摧毁。被摧毁的据点位于巴基斯坦西南部俾路支省。报道没有说明具体是谁发动了袭击。目前，伊朗官方尚未作出表态。（参与记者：沙达提）

(责编：崔越、刘洁妍)

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