新华社北京1月16日电（记者董雪）就有报道称美国会众议院日前通过“不歧视台湾法案”，要求美财长利用美在国际货币基金组织影响力支持台“加入”该组织一事，外交部发言人毛宁16日在例行记者会上应询表示，中方对此强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。

“美方所谓法案粗暴干涉中国内政，妄图借台湾问题搞政治操弄，制造‘两个中国’、‘一中一台’。”毛宁表示，台湾没有任何根据、理由或权利参加联合国及其他只有主权国家才能参加的国际组织。

毛宁说，1971年10月25日，第26届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，明确承认中华人民共和国政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表，要求将台湾当局“代表”从其非法占据的席位上驱逐出去。联大第2758号决议从政治上、法律上和程序上彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，明确了中国在联合国的席位只有一个，那就是中华人民共和国。

她表示，半个多世纪以来，联合国及包括国际货币基金组织在内的专门机构以及其他国际和地区组织均恪守这一决议规定。“任何关于台湾地区参与国际组织活动的问题，都必须在一个中国原则下解决。”

“美方应认清台湾问题的高度敏感性，立即停止利用台湾问题干涉中国内政，停止向‘台独’势力发出错误信号，停止损害中美关系与台海和平稳定。”毛宁说。

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